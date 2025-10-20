Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

Una comisión de la Policía de la Provincia de Córdoba arribó este domingo a la Unidad Penal número 9 de Gualeguaychú para realizar el traslado de Pablo Rodríguez Laurta , acusado de ser responsable del doble femicidio de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio. Laurta, de 39 años y oriundo de Uruguay, será indagado por este crimen en la ciudad mediterránea. En Entre Ríos fue imputado por el homicidio de Martín Palacio, un chofer de Uber que lo subió en Concordia el martes 7 de octubre. Su cuerpo fue encontrado desmembrado en un camino vecinal entre Puerto Yeruá y General Campos.

Según registró UNO , el traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. El operativo comenzó minutos antes de las 23 y el viaje comenzó durante la madrugada, tras una coordinación entre las autoridades de Gualeguaychú y la policía cordobesa. Fue recibido por el jefe de la unidad, Lucas Dufuor, y otras autoridades carcelarias, además de la colaboración del jefe de Policía de Gualeguaychú, comisario mayor Luis Báez.

ASÍ TRASLADARON A LAURTA

Pablo Laurta fue trasladado a Córdoba

Un crimen que estremeció a la región

La tragedia comenzó el sábado 11 de octubre, cuando Laurta asesinó a su expareja Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio. Después de los crímenes, Laurta se fugó con su hijo, Pedro, de cinco años, y se dirigió hacia Gualeguaychú en un taxi. La detención se produjo el domingo 12 en el hotel Berlín de esa ciudad.

La Fiscalía a cargo del caso, representada por la fiscal Daniela Montagie, señaló que Laurta fue imputado por el homicidio del conductor de Uber Martín Palacio. El jueves de la semana pasada, la Justicia dictó una prisión preventiva de 120 días.

Palacio, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado, forma parte de una trama más amplia de crímenes perpetrados por Laurta. La investigación comenzó con la desaparición de Palacio, a quien se le había visto por última vez con Laurta en la terminal de Concordia. A través de las cámaras de seguridad y el rastreo de las antenas de telefonía móvil, la Fiscalía pudo establecer que Laurta asesinó a Palacio, aparentemente con el fin de robarle el vehículo y usarlo para escapar hacia Córdoba, donde planeaba cometer el doble femicidio.

La imputación de "homicidio criminis causa", es decir, un crimen cometido para facilitar otro delito, fue detallada por la fiscal Montagie. Este delito se habría consumado con el propósito de asegurar la impunidad de Laurta en sus planes de fuga, lo que implica una premeditación en los crímenes.