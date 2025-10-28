Uno Entre Rios | Ovación | Rocamora

Rocamora se recuperó tras tres derrotas consecutivas

En su séptima presentación en la Liga Nacional Femenina, Rocamora de Concepción del Uruguay venció como local por 68 a 60 a Independiente de Neuquén.

28 de octubre 2025 · 17:35hs
Rocamora está cuarto en el Torneo Apertura de la Conferencia Sur.

Prensa Rocamora

Rocamora está cuarto en el Torneo Apertura de la Conferencia Sur.

Rocamora de Concepción del Uruguay tuvo su séptima presentación en la Liga Nacional de Básquet femenino. Como local, en el estadio Julio César Paccagnella, el Rojo derrotó 68 a 60 a Independiente de Neuquén, sumó su séptima victoria en la competencia y cortó una racha adversa de tres derrotas consecutivas.

Aunque Rocamora siempre estuvo por delante en el marcador, la realidad es que el encuentro fue sumamente parejo. A lo largo del primer cuarto fueron golpe por golpe, pero el local cerró arriba por una diferencia de dos puntos (16-14). Aunque en el segundo cuarto llegó a sacar nueve de diferencia (32-23), un parcial de 6-0 en el cierre mantuvo a las del sur del país en el partido: 32-29.

Rocamora buscará la recuperación en el estadio Julio César Paccagnella.

Rocamora recibe a Independiente de Neuquén por la Liga Nacional Femenina

El argentino cada vez se afianza más en la máxima categoría, pese al mal rendimiento del Alpine.

Aseguran que Franco Colapinto será anunciado antes de Brasil

En la segunda mitad siguió la paridad mostrada en los primeros 20 minutos de juego. Sin embargo, siempre la balanza se inclinó hacia el lado del anfitrión, que se impuso por 15-12 en el tercer cuarto (parcial de 47-41) y por 21-19 en el tramo final, con lo que ganó el partido por 68-60.

La figura del encuentro en el ganador fue Martina Schunk, que convirtió 20 puntos y tomó 17 rebotes para el dueño de casa. Ese no fue el único doble-doble del encuentro, en el visitante estuvo Josefina Cortés, que anotó 17 tantos y tomó 14 rebotes.

La próxima presentación de Rocamora

Con el triunfo, el Rojo ahora está cuarto en el Torneo Apertura de la Conferencia Sur con un acumulado de 4-3. Su próxima presentación será este miércoles 29 de octubre, desde las 21, como visitante frente a Unión Florida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Rocamora Liga Nacional Femenina Independiente Concepción del Uruguay
