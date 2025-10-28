Un sismo de 4.7 grados sacudió La Rioja y se sintió en Córdoba, San Luis y Mendoza

El sismo fue este martes a la madrugada y repercutió en la región centro-sur del país. Impactó en varias localidades de otras provincias, pero de modo más leve

Un sismo de 4.7 grados de magnitud en la escala de Richter se registró este martes con epicentro en la provincia de La Rioja. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico se sintió con débil intensidad en Córdoba, San Luis y Mendoza.

El epicentro del temblor se ubicó 17 kilómetros al noroeste de la localidad riojana de Ulapes, 25 kilómetros al sureste de Chepes y 89 kilómetros al oeste de Chancaní, a las 5.42 de este martes.

Sismos

Ausencia de daños

Fue la profundidad del fenómeno, de 146 kilómetros, lo que significó la ausencia de daños reportados hasta el momento.

El sismo se sintió principalmente en las localidades más cercanas al epicentro, incluyendo algunas de las provincias de Córdoba y San Luis, una zona clave para el monitoreo sísmico regional.

Intensidad

Según la escala de Intensidad Mercalli Modificada, el sismo fue calificado en nivel tres como “débil”, es decir que lo percibieron algunas personas en reposo en las localidades riojanas de Ulapes y Ambil, en la localidad de Quines, provincia de San Juan, y en Villa Dolores, Córdoba.

En tanto, fue calificado como nivel dos a tres, “muy débil” de intensidad - es decir que fue sentido levente por algunas personas en reposo o en edificios - en las localidades de Mina Clavero, Río Cuarto y ciudad de Córdoba; en Chamical, La Rioja; y en las ciudades de San Juan y Mendoza.

Sismo

Antecedente reciente de otro sismo en la zona

Hace una semana las provincias de Mendoza y San Juan y el vecino país de Chile fueron sacudidos por un sismo de magnitud 4.7, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El movimiento telúrico se produjo a las 11:08 de la mañana, con un epicentro aproximado de 56 km al suroeste de Cerro Mercedario. Según la intensidad Mercalli, en la localidad sanjuanina de Barreal y en Uspallata fue percibido por "algunas personas en reposo".

El temblor también fue medido por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, que le dio una magnitud de 5.0, mayor a la del Inpres. La ciudad chilena más cercana al epicentro fue Los Andes, a 80 km.

Respecto a la escala Mercalli, que mide los posibles efectos y consecuencias del sismo, el temblor de hoy alcanzó intensidad III en Barreal (San Juan) y Uspallata: "Lo perciben algunas personas en reposo".

En la ciudad de Mendoza, ciudad de San Juan, Agrelo, Rivadavia y Tunuyán fue de II a III, es decir, "sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios".