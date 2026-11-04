Uno Entre Rios | El País | Mujeres

Ataque a mujeres trans: el repudio de Lali, María Becerra, Emilia, Tini y Nicki Nicole

Las artistas repudiaron un episodio violento en el que un grupo de más de 50 jóvenes agredió a mujeres trans en Palermo.

4 de noviembre 2026 · 08:20hs
Ataque a mujeres trans: el repudio de Lali, María Becerra, Emilia, Tini y Nicki Nicole

Las jóvenes artistas y referentes de la música urbana y pop, Tini Stoessel, Lali Espósito, María Becerra, Emilia Mernes y Nicki Nicole repudiaron en redes sociales la “cacería trans” ocurrida en la madrugada del domingo en los Bosques de Palermo (CABA) por parte de un grupo de alrededor de 60 adolescentes y jóvenes varones.

Una de las primeras en expresarse fue Lali, quien cuestionó el tratamiento mediático del episodio y escribió: “Veo a algunos medios más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis. Total normalidad y silencio”.

María Becerra también publicó un extenso mensaje. “Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna MUCHO. Nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia”, manifestó.

LEER MÁS: La Justicia investiga una brutal agresión de jóvenes a mujeres trans

La cantante agregó: “Esto no puede seguir pasando!! Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+ sean respetadas todos los días”.

En otro tramo sostuvo: “El orgullo también es resistencia. Es una lucha con historia, que costó muchas vidas y que, lamentablemente, sigue siendo necesaria. Las mujeres trans, los hombres trans, las personas no binarias y quienes integramos el movimiento LGBTQ+ no deberíamos tener que sostener esta lucha en soledad”.

Por su parte, Emilia Mernes escribió: “No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia. No podemos permitir que estas cosas sucedan. Repudio total”.

Tini Stoessel también manifestó su rechazo. “Salieron a cazar personas trans a Palermo. A cazarlas. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces vamos a tener que salir a repudiar lo mismo? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir explicando que nadie merece ser perseguido?”, expresó.

Tras los ataques, la cantante Nicki Nicole pidió justicia por las víctimas y usó sus redes sociales para interpelar a la sociedad: “¿Cómo se puede cometer semejante acto de odio y violencia grabando todo, entre risas y disfrute, mientras golpean y humillan a alguien más? ¿Hasta cuándo? Repudio total", escribió.

Mujeres Trans Lali María Becerra
Noticias relacionadas
Luis Caputo anunció un plan de alivio impositivo para empresas.

Luis Caputo anunció un plan de alivio impositivo para empresas

CyberMonday, hubo más de 5 millones de visitas en su primera jornada. 

CyberMonday: hubo más de 5 millones de visitas en su primera jornada

visita del papa: el gobierno confirmo que los gobernadores y victoria villarruel estan invitados al palacio libertad

Visita del Papa: el gobierno confirmó que los gobernadores y Victoria Villarruel "están invitados al Palacio Libertad"

Argentina se ubica entre los principales exportadores mundiales. 

Argentina se ubica entre los principales exportadores mundiales

Ver comentarios

Lo último

La Provincia le reclama a un agente que devuelva casi $30 millones

La Provincia le reclama a un agente que devuelva casi $30 millones

Agresión en Patronato: Alan Barrientos deberá pagarle a dos jugadores y no podrá ingresar al Grella

Agresión en Patronato: Alan Barrientos deberá pagarle a dos jugadores y no podrá ingresar al Grella

Elías Núñez, el gurí de Paraná que buscará su estreno en River

Elías Núñez, el gurí de Paraná que buscará su estreno en River

Ultimo Momento
La Provincia le reclama a un agente que devuelva casi $30 millones

La Provincia le reclama a un agente que devuelva casi $30 millones

Agresión en Patronato: Alan Barrientos deberá pagarle a dos jugadores y no podrá ingresar al Grella

Agresión en Patronato: Alan Barrientos deberá pagarle a dos jugadores y no podrá ingresar al Grella

Elías Núñez, el gurí de Paraná que buscará su estreno en River

Elías Núñez, el gurí de Paraná que buscará su estreno en River

Entre Ríos declaró el estado de emergencia agropecuaria

Entre Ríos declaró el estado de emergencia agropecuaria

Marianela Marclay denunció ante la Justicia video de Chajarí

Marianela Marclay denunció ante la Justicia video de Chajarí

Policiales
Agresión en Patronato: Alan Barrientos deberá pagarle a dos jugadores y no podrá ingresar al Grella

Agresión en Patronato: Alan Barrientos deberá pagarle a dos jugadores y no podrá ingresar al Grella

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Gualeguay registró 22 denuncias por violencia de género durante el fin de semana

Gualeguay registró 22 denuncias por violencia de género durante el fin de semana

Seguirán detenidos los acusados de matar al arquitecto Rodolfo Augusto Bassi en Paraná

Seguirán detenidos los acusados de matar al arquitecto Rodolfo Augusto Bassi en Paraná

Causa Daniel Rosatelli: detienen en un campo a un prófugo por narcotráfico

Causa Daniel Rosatelli: detienen en un campo a un prófugo por narcotráfico

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La Provincia le reclama a un agente que devuelva casi $30 millones

La Provincia le reclama a un agente que devuelva casi $30 millones

Entre Ríos declaró el estado de emergencia agropecuaria

Entre Ríos declaró el estado de emergencia agropecuaria

Marianela Marclay denunció ante la Justicia video de Chajarí

Marianela Marclay denunció ante la Justicia video de Chajarí

OSER enfrenta reclamos por corte de servicios médicos y deudas a cuidadoras domiciliarias

OSER enfrenta reclamos por corte de servicios médicos y deudas a cuidadoras domiciliarias

Multisectorial de derechos humanos de Concordia conformes con resolución judicial

Multisectorial de derechos humanos de Concordia conformes con resolución judicial

Dejanos tu comentario