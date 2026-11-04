Ataque a mujeres trans: el repudio de Lali, María Becerra, Emilia, Tini y Nicki Nicole

Las artistas repudiaron un episodio violento en el que un grupo de más de 50 jóvenes agredió a mujeres trans en Palermo.

Las jóvenes artistas y referentes de la música urbana y pop, Tini Stoessel, Lali Espósito, María Becerra, Emilia Mernes y Nicki Nicole repudiaron en redes sociales la “cacería trans” ocurrida en la madrugada del domingo en los Bosques de Palermo (CABA) por parte de un grupo de alrededor de 60 adolescentes y jóvenes varones.

Una de las primeras en expresarse fue Lali , quien cuestionó el tratamiento mediático del episodio y escribió: “Veo a algunos medios más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis. Total normalidad y silencio”.

María Becerra también publicó un extenso mensaje. “Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna MUCHO. Nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia”, manifestó.

La cantante agregó: “Esto no puede seguir pasando!! Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+ sean respetadas todos los días”.

En otro tramo sostuvo: “El orgullo también es resistencia. Es una lucha con historia, que costó muchas vidas y que, lamentablemente, sigue siendo necesaria. Las mujeres trans, los hombres trans, las personas no binarias y quienes integramos el movimiento LGBTQ+ no deberíamos tener que sostener esta lucha en soledad”.

Por su parte, Emilia Mernes escribió: “No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia. No podemos permitir que estas cosas sucedan. Repudio total”.

Tini Stoessel también manifestó su rechazo. “Salieron a cazar personas trans a Palermo. A cazarlas. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces vamos a tener que salir a repudiar lo mismo? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir explicando que nadie merece ser perseguido?”, expresó.

Tras los ataques, la cantante Nicki Nicole pidió justicia por las víctimas y usó sus redes sociales para interpelar a la sociedad: “¿Cómo se puede cometer semejante acto de odio y violencia grabando todo, entre risas y disfrute, mientras golpean y humillan a alguien más? ¿Hasta cuándo? Repudio total", escribió.