Facundo Moyano se mostró nuevamente con Candela Arizaga y le hizo un regalo especial en Madrid.

Facundo Moyano y Candela Arizaga confirmaron su reconciliación desde Madrid con fotos románticas, un collar especial y un mensaje tras el escándalo de agosto.

Facundo Moyano y Candela Arizaga confirmaron su reconciliación con una producción de fotos desde Madrid, donde volvieron a mostrarse juntos y muy enamorados . El sindicalista compartió una serie de postales junto a la modelo, en las que se los ve cómplices y cariñosos, y acompañó la publicación con un mensaje contundente.

"Antes roto que doblarme, antes muerto que dejarte" , escribió el hijo de Hugo Moyano en el posteo que realizó en Instagram. La publicación fue compartida entre las cuentas de ambos y llamó la atención porque la pareja decidió cerrar los comentarios.

Facundo Moyano y Candela Arizaga, reconciliados: las fotos románticas que sorprendieron a todos

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Entre las imágenes, se destacó una en la que Moyano le entrega a Arizaga un collar que tenía guardado en una caja de terciopelo. En otra de las postales, ambos aparecen a punto de besarse, con el mar de fondo. Para la ocasión, el exdiputado eligió una camisa blanca y una bermuda a tono, mientras que la modelo lució un vestido celeste claro.

La pareja continúa en Madrid, donde volvió a mostrarse públicamente pese a la medida judicial que rige en la Argentina. Durante su estadía, aprovecharon para recorrer la ciudad y hacer compras, según contó Moria Casán en su programa La mañana con Moria, por eltrece.

La conductora relató que mantuvo una comunicación con Moyano, quien incluso le envió una foto junto a Arizaga tomada en un bar de la capital española para que ella la compartiera al aire. Durante esa charla, el sindicalista también le comentó que habían comenzado a ver la serie protagonizada por Casán.

La revelación generó reacciones entre los integrantes del panel. Fernanda Callejón comentó: "Esto es cine", mientras que otro de los panelistas ironizó sobre las declaraciones de la pareja. Moria, por su parte, aprovechó el intercambio para destacar el impacto que tuvo su producción.

La reconciliación se produce en medio de la causa judicial en la que Moyano está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Tras ser excarcelado, el exdiputado quedó sujeto a distintas pautas de conducta, entre ellas una prohibición de acercamiento y comunicación con Arizaga en territorio argentino.