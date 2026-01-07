Excarcelaron a los presuntos testaferros de Edgardo Kueider en la causa por lavado.

La Cámara Federal de San Martín resolvió conceder la excarcelación a los dos presuntos testaferros del ex senador entrerriano Edgardo Kueider , en el marco de la causa que investiga una compleja maniobra de lavado de activos. Se trata de Daniel González, conocido como "Gonzalito" o "Pajarito", empleado de la Biblioteca del Congreso, y de Javier Ernesto Rubel, primo del ex legislador.

Ambos estuvieron vinculados, en distintas etapas, a la empresa Betail SA, sociedad que (según la investigación judicial) habría sido utilizada como una estructura de fachada para la adquisición de bienes inmobiliarios que Kueider no podía justificar con sus ingresos declarados. La firma figura como propietaria de tres departamentos y dos cocheras en un edificio de lujo en Paraná.

De acuerdo al expediente, Betail SA nunca registró actividad comercial real ni movimiento económico que permitiera explicar la integración de su capital social. Además, ninguno de sus socios contaba con ingresos suficientes para respaldar esas operaciones. Para la Justicia, la empresa habría sido creada con el objetivo de permitir la "conversión, aplicación y disimulación de activos de origen ilícito", incorporando al circuito legal dinero de procedencia ilegal.

La causa se tramita en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con la intervención del fiscal Fernando Domínguez. González y Rubel habían sido detenidos en marzo del año pasado por orden judicial y alojados en el penal de Ezeiza. Posteriormente accedieron al arresto domiciliario y, a mediados de 2025, la Cámara Federal de San Martín resolvió otorgarles la excarcelación.

Según la investigación, González fue el primer socio de Kueider en Betail SA, empresa adquirida en diciembre de 2019, pocos días después de que el ex senador asumiera su banca. Durante algunos meses figuró como presidente de la sociedad, hasta que se produjo el traspaso de acciones a Rubel, quien pasó a ocupar ese cargo, publica Infobae.

Rubel, de oficio albañil y con antecedentes laborales precarios, habría sido incorporado a la operatoria tras regresar de un frustrado intento de radicarse en Europa. Sin embargo, a fines de 2022 su situación judicial se agravó cuando su entonces pareja lo denunció por el abuso de sus dos hijas menores. La causa avanzó y fue elevada a juicio, por lo que Rubel deberá enfrentar un proceso con jurado popular. En ese contexto, en mayo de 2024 se revirtió el traspaso accionario y, formalmente, González recompró el 50% de la firma.

En paralelo, González figura como titular de la camioneta Chevrolet Trailblazer negra en la que circulaba Kueider cuando fue detenido en Paraguay con 200 mil dólares sin declarar. Su pareja es la abogada Adriana Crucitta, ex asesora del ex senador, también imputada en la causa y recientemente excarcelada por la misma Cámara.

Crucitta y González fueron socios en Peninsular Americana SAS, otra empresa mencionada en el expediente judicial. Según consta en la investigación, desde esa firma se fondeaban cuentas vinculadas a Iara Guinsel, pareja de Kueider, y esos fondos eran utilizados para cubrir gastos relacionados con los departamentos adquiridos a través de Betail SA.

Tanto González como Rubel están imputados por el delito de lavado de activos doblemente agravado: por la habitualidad de las maniobras y por haber integrado una asociación organizada destinada a cometer este tipo de delitos, con participación de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Además, se les atribuye el uso de instrumento privado falso y, en el caso de Rubel, la falsificación de un balance contable.

Si bien ambos recuperaron la libertad, continúan vinculados a la causa, que sigue avanzando en la Justicia Federal y mantiene bajo investigación el entramado societario y financiero que rodeó al ex senador entrerriano.