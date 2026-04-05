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Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Mariano Robles y Solana Albornoz habían asistido a una fiesta y nunca regresaron a su domicilio.

5 de abril 2026 · 15:37hs
Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Luego de intensas horas de búsqueda, el jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó que fueron encontrados sin vida Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32), la pareja que era intensamente buscada tras el temporal en Tucumán.

La familia de Robles y Albornoz reportó ayer la desaparición de la pareja, con la que habían perdido comunicación alrededor de las 21. En ese momento, se encontraban dentro de su vehículo, esperando que disminuyera la intensidad de la tormenta para poder regresar a su casa.

Sospechas de una trama oculta tras el hallazgo de 112 ampollas de anestésicos. Entorno de Eduardo Betancourt sugieren que pudo ver algo que no debía. También remarcaron que los perfiles en redes sociales cambiaron tras su muerte.

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La Policía informó que el automóvil en el que la pareja intentó regresar a su casa fue encontrado en el barrio Nueva Italia, en las inmediaciones del club SMATA, a unos 400 metros de la Ruta 9. En el lugar trabajan efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo y el Grupo Cero, a la espera de las pericias judiciales.

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Las víctimas

Según consignó el portal tucumano La Gaceta, Robles (28 años) trabajaba en la Caja Popular y Albornoz (32 años) en Casa de Gobierno. La pareja había sido vista por última vez este sábado por la noche, luego de asistir a un casamiento en el salón Conticello. Sus familiares habían difundido un pedido de ayuda en redes sociales.

De acuerdo al relato difundido por sus familiares, “lo último que supieron es que estaban en el auto esperando a que baje el agua para poder regresar a casa”, ya que habían dejado a sus dos hijos al cuidado de una niñera. Habían asistido a un casamiento.

pareja Temporal Tucumán
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