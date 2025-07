En Diputados, la oposición avanzó en dos temas incómodos para el Gobierno.

Los mandatarios provinciales atraviesan su momento de mayor tensión con el gobierno nacional porque no obtienen respuestas a sus reclamos por la caída de la recaudación, la falta de obra pública y la discrecionalidad en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional. De hecho, ayer representantes de las provincias fueron recibidos por el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, a la espera de una contrapropuesta del Gobierno. Pero no recibieron nada.

En lo que va del año, en la mayoría de las sesiones donde se trataron proyectos rechazados por el Gobierno, los gobernadores colaboraron haciendo que se ausentaran varios diputados que les responden directamente. El fracaso de la reunión de ayer hizo que los bloques opositores se entusiasmaron con un enfriamiento de la relación entre las provincias y Milei.

La sesión en Diputados

Esas tensiones quedaron en evidencia al inicio de la sesión con la presencia de algunos diputados que habitualmente son funcionales al oficialismo. Si bien el quórum se logró gracias a la presencia mayoritaria de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda, no pasó inadvertido que bajaron al recinto los cuatro diputados que responden al gobernador Martín Llaryora y el entrerriano Francisco Morchio, afín al mandatario Rogelio Frigerio.

También se sentaron en sus bancas el misionero Alberto Arrúa, el rionegrino Agustín Domingo y la salteña Yolanda Vega. Los tres son miembros de Innovación Federal, un bloque que sigue las indicaciones de Carlos Rovira (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Lo mismo hizo el neuquino Osvaldo Llancafilo, del MPN.

El bloque de la UCR oficial, que conduce Rodrigo de Loredo, también tuvo algunos díscolos que apoyaron la sesión: fueron Julio Cobos, Natalia Sarapura y Fabio Quetglas. Mario Barletta, ex UCR con un monobloque propio, también bajó al recinto.

LEER MÁS: Diputados: se cayó la sesión que debatía el financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Garrahan

La sesión no tendrá impacto inmediato ya que los proyectos que se debatieron no tenían dictamen de comisión y por lo tanto para ser aprobados requerían una mayoría especial de dos tercios de los votos. No obstante, la oposición pudo aprobar por mayoría simple dos emplazamientos para obligar al oficialismo a dictaminar los proyectos en comisión.

Los dos temas incómodos

El primer emplazamiento aprobado fue para que las comisiones de Presupuesto y Educación tengan que poner en discusión los diferentes proyectos para aumentar el financiamiento a las universidades nacionales. El libertario José Luis Espert nunca convocó a la comisión de Presupuesto para tratarlos por su alto impacto fiscal, pero ahora quedó obligado a dictaminar el martes 8 de julio.

Luego se aprobó un emplazamiento a las comisiones de Salud, Familia y Presupuesto para dictaminar también el martes 8 de julio la declaración de la emergencia en pediatría que implica “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios” para los hospitales. Esta iniciativa fue impulsada tras la crisis presupuestaria del Hospital Garrahan.