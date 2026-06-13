Franco Colapinto terminó 14º en la clasificaicón del GP de España

Franco Colapinto se metió en la Q2 del Gran Premio de Barcelona, España, de la Fórmula 1, con un tiempo de 1:17,733, a 1.946 segundos del líder

Franco Colapinto se metió en la Q2 del Gran Premio de Barcelona, España, de la Fórmula 1, con un tiempo de 1:17,733, a 1.946 segundos del líder

El piloto argetino Franco Colapinto (Alpine) terminó 14º en la FP3 del GP de España con un tiempo de 1:17,733, a 1.946 segundos del líder, George Russell (Mercedes) que registró el mejor tiempo de la sesión.