El piloto argetino Franco Colapinto (Alpine) terminó 14º en la FP3 del GP de España con un tiempo de 1:17,733, a 1.946 segundos del líder, George Russell (Mercedes) que registró el mejor tiempo de la sesión.
Franco Colapinto terminó 14º en la clasificaicón del GP de España
Franco Colapinto se metió en la Q2 del Gran Premio de Barcelona, España, de la Fórmula 1, con un tiempo de 1:17,733, a 1.946 segundos del líder
13 de junio 2026 · 11:54hs
Colapinto estuvo en posiciones retrasadas casi toda la sesión; momentáneamente llegó a 13º pero Pierre Gasly lo dejó 14º.
Oscar Piastri (McLaren) fue 2º, seguido por Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari). Max Verstappen (Red Bull) fue 6º; Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, fue 7º.