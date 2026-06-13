El gobierno provinicial, en articulación con el programa nacional Ver para ser libres, recorrió 11 localidades y realizó 2.384 controles oftalmológicos a niñas, niños y adolescentes entrerrianos en su segunda semana de abordajes.
Salud: entregaron anteojos en 11 localidades
El programa recorrió 11 localidades y realizó 2.384 controles oftalmológicos. Continuará en Paraná, Ramirez, Gualeguay y Gualeguaychú
Ver para ser Libres, impulsado originalmente por el Ministerio de Capital Humano de la Nación y ejecutada en el territorio por la cartera de Desarrollo Humano provincial en conjunto con los municipios, continúa avanzando con el objetivo de garantizar el acceso a la salud visual a la población en edad escolar.
La iniciativa está dirigida a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años. El propósito central es detectar a tiempo problemas de visión que, de no ser tratados de forma temprana, pueden afectar directamente el aprendizaje, el desarrollo intelectual y la calidad de vida de los estudiantes. Durante los operativos móviles, los profesionales realizaron 2384 controles de agudeza oftalmológicos y se confeccionaron y entregaron 2057 lentes en el acto y sin costo para los beneficiarios, en 11 localidades entrerrianas.
La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, acompañó el viernes el abordaje realizado en Basavilbaso y destacó que "este tipo de programas nos permite acompañar a las familias y realizar de manera oportuna los controles oftalmológicos que favorecen el desarrollo de los niños".
LEER MÁS: Se entregaron más de 1.000 anteojos en Concordia
Además, Berisso subrayó la importancia del trabajo articulado con municipios, ellos "son fundamentales, son quienes conocen su población, saben a dónde debemos ir y organizan los operativos en base a su demanda".
El operativo continuará la próxima semana en Paraná, Ramirez, Gualeguay y Gualeguaychú como parte de una estrategia territorial que alcanzará diez departamentos de la provincia. La modalidad de inscripción y horarios serán definidos por cada municipio.