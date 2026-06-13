Uno Entre Rios | Salud

Salud: entregaron anteojos en 11 localidades

El programa recorrió 11 localidades y realizó 2.384 controles oftalmológicos. Continuará en Paraná, Ramirez, Gualeguay y Gualeguaychú

13 de junio 2026 · 12:04hs
El programa recorrió 11 localidades y realizó 2.384 controles oftalmológicos. Continuará en Paraná

El programa recorrió 11 localidades y realizó 2.384 controles oftalmológicos. Continuará en Paraná, Ramirez, Gualeguay y Gualeguaychú
El programa recorrió 11 localidades y realizó 2.384 controles oftalmológicos. Continuará en Paraná

El programa recorrió 11 localidades y realizó 2.384 controles oftalmológicos. Continuará en Paraná, Ramirez, Gualeguay y Gualeguaychú
El programa recorrió 11 localidades y realizó 2.384 controles oftalmológicos. Continuará en Paraná

El programa recorrió 11 localidades y realizó 2.384 controles oftalmológicos. Continuará en Paraná, Ramirez, Gualeguay y Gualeguaychú

El gobierno provinicial, en articulación con el programa nacional Ver para ser libres, recorrió 11 localidades y realizó 2.384 controles oftalmológicos a niñas, niños y adolescentes entrerrianos en su segunda semana de abordajes.

Ver para ser Libres, impulsado originalmente por el Ministerio de Capital Humano de la Nación y ejecutada en el territorio por la cartera de Desarrollo Humano provincial en conjunto con los municipios, continúa avanzando con el objetivo de garantizar el acceso a la salud visual a la población en edad escolar.

el horoscopo para este domingo 7 de junio

El horóscopo para este domingo 7 de junio

el horoscopo para este sabado 6 de junio de 2026

El horóscopo para este sábado 6 de junio de 2026

Salud Anteojos Entre Ríos controles oftalmológicos (1)

La iniciativa está dirigida a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años. El propósito central es detectar a tiempo problemas de visión que, de no ser tratados de forma temprana, pueden afectar directamente el aprendizaje, el desarrollo intelectual y la calidad de vida de los estudiantes. Durante los operativos móviles, los profesionales realizaron 2384 controles de agudeza oftalmológicos y se confeccionaron y entregaron 2057 lentes en el acto y sin costo para los beneficiarios, en 11 localidades entrerrianas.

Salud Anteojos Entre Ríos controles oftalmológicos (3)

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, acompañó el viernes el abordaje realizado en Basavilbaso y destacó que "este tipo de programas nos permite acompañar a las familias y realizar de manera oportuna los controles oftalmológicos que favorecen el desarrollo de los niños".

LEER MÁS: Se entregaron más de 1.000 anteojos en Concordia

Además, Berisso subrayó la importancia del trabajo articulado con municipios, ellos "son fundamentales, son quienes conocen su población, saben a dónde debemos ir y organizan los operativos en base a su demanda".

Salud Anteojos Entre Ríos controles oftalmológicos (2)

El operativo continuará la próxima semana en Paraná, Ramirez, Gualeguay y Gualeguaychú como parte de una estrategia territorial que alcanzará diez departamentos de la provincia. La modalidad de inscripción y horarios serán definidos por cada municipio.

Salud Anteojos controles
Noticias relacionadas
Se implementa un nuevo sistema digital que elimina el troquel físico de los medicamentos en farmacias

Medicamentos: cambios en la entrega en farmacias

Ver comentarios

Lo último

Paraná: qué se puede hacer este fin de semana largo

Paraná: qué se puede hacer este fin de semana largo

Salud: entregaron anteojos en 11 localidades

Salud: entregaron anteojos en 11 localidades

Franco Colapinto terminó 14º en la clasificaicón del GP de España

Franco Colapinto terminó 14º en la clasificaicón del GP de España

Ultimo Momento
Paraná: qué se puede hacer este fin de semana largo

Paraná: qué se puede hacer este fin de semana largo

Salud: entregaron anteojos en 11 localidades

Salud: entregaron anteojos en 11 localidades

Franco Colapinto terminó 14º en la clasificaicón del GP de España

Franco Colapinto terminó 14º en la clasificaicón del GP de España

Paraná: encuentran sin vida a un hombre que era buscado

Paraná: encuentran sin vida a un hombre que era buscado

Concordia buscan intensamente a una adolescente de 14

Concordia buscan intensamente a una adolescente de 14

Policiales
Paraná: encuentran sin vida a un hombre que era buscado

Paraná: encuentran sin vida a un hombre que era buscado

Concordia buscan intensamente a una adolescente de 14

Concordia buscan intensamente a una adolescente de 14

Crimen: identificaron al joven asesinado en el arroyo Antoñico y dictaron prisión preventiva al acusado

Crimen: identificaron al joven asesinado en el arroyo Antoñico y dictaron prisión preventiva al acusado

La Paz: un joven motociclista murió tras colisionar con un camión de residuos

La Paz: un joven motociclista murió tras colisionar con un camión de residuos

Gualeguaychú: denuncian que usaron un caballo para arrastrar un auto

Gualeguaychú: denuncian que usaron un caballo para arrastrar un auto

Ovación
Franco Colapinto terminó 14º en la clasificaicón del GP de España

Franco Colapinto terminó 14º en la clasificaicón del GP de España

El Torneo Dos Orillas de Damas se pone al día

El Torneo Dos Orillas de Damas se pone al día

Capibaras XV no pudo con Pampas y se despidió del certamen

Capibaras XV no pudo con Pampas y se despidió del certamen

Capibá recibe la tercera edición del Torneo Slow Pitch Vivi Chianea

Capibá recibe la tercera edición del Torneo Slow Pitch Vivi Chianea

Paraná se prepara para el Torneo Local de Flag 5 vs 5

Paraná se prepara para el Torneo Local de Flag 5 vs 5

La provincia
Paraná: qué se puede hacer este fin de semana largo

Paraná: qué se puede hacer este fin de semana largo

SMN: fin de semana frío y con probabilidad de lluvias

SMN: fin de semana frío y con probabilidad de lluvias

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor de esculturas

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor de esculturas

Entre Ríos: la citricultura enfrenta una campaña con rentabilidad en rojo

Entre Ríos: la citricultura enfrenta una campaña con rentabilidad en rojo

Convocan a municipios a participar de los 10 años del Museo Casa de Gobierno

Convocan a municipios a participar de los 10 años del Museo Casa de Gobierno

Dejanos tu comentario