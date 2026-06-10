﻿El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con las universidades.

Tras conversaciones, el Gobierno nacional y las universidades llegaron a un entendimiento. De todos modos sigue la disputa por el financiamiento.

El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron un acuerdo para actualizar los salarios docentes y no docentes, además de garantizar fondos para el funcionamiento de las universidades públicas. Sin embargo, el conflicto por el financiamiento del sistema universitario continúa abierto en la Corte Suprema.

La negociación se cerró luego de varias semanas de tensión y amenazas de nuevas medidas de fuerza. Según informaron fuentes oficiales y del CIN, el entendimiento contempla una recomposición salarial escalonada y el envío de partidas para cubrir gastos operativos de las casas de estudio.

La propuesta final es la que trascendió desde esta semana y que tiene el visto bueno de los gremios que representan a los trabajadores del sector: habrá un incremento del 24,33% en dos tramos, con un ajuste de 21,33% en julio y otro de 3% en octubre.

La recomposición equivale a siete puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. Hay otros dos ejes que se conversaron y se saldaron: habrá un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y, a pedir de la Universidad de Buenos Aires, se sumó un financiamiento de $50 mil millones para hospitales universitarios.

Para el oficialismo, lo que sucedió este miércoles marca que consiguieron “torcerle el brazo” a la postura intransigente de los rectores y que podrán cuidar las cuentas públicas. Desde hace semanas que en el oficialismo señalaban que no podían ofertar más que las cifras que lanzaron en la mesa de negociación. Y confiaban en que, ante la urgencia de presupuestos, los representantes de las casas de estudio iban a firmar un pacto.

Pero este entendimiento no equivale a que se termine la pelea entre las partes. Los rectores adelantaron que, más allá de este pacto, continuarán en plena demanda judicial para que Nación cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Una normativa vetada y que se encuentra bajo el análisis de la Corte Suprema, sin definición por el momento.

La posición sindical

La Federación de Docentes de Universidades (Fedun) destacó el acuerdo. En un comunicado, expresó que “tras dos años y medio de lucha y cuatro marchas federales, logramos que el Gobierno convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido desde que Milei es presidente”.

Y completaron: “El ofrecimiento contempla un 24,33% de actualización salarial: 21,33% en junio, sobre los básicos de mayo, y 3% en octubre. Además, el aumento de junio impacta en el cálculo del medio aguinaldo. Desde Fedun remarcamos que es un avance importante, pero que la lucha continúa para recuperar integralmente el salario perdido”.