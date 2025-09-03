Seguridad: advierten sobre los riesgos de realizar el acto de cierre de campaña de LLA en Moreno

Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

El ministro de seguridad de Buenos Aires advirtió a la Casa Militar sobre los riesgos de realizar el acto del presidente en el Club Atlético Villa Ángela, en Moreno.

3 de septiembre 2025 · 10:54hs
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, envió un escrito a la Casa Militar, que tiene a cargo la custodia del presidente Javier Milei, advirtiendo sobre los riesgos de realizar el acto en el Club Atlético Villa Ángela, en Moreno. La Libertad Avanza prevé realizar el acto de cierre de campaña con Javier Milei y su hermana Karina Milei como oradores antes de las elecciones de este domingo.

"No puedo garantizar que no haya agresiones", aseveró al revelar que se había puesto en contacto con la Casa Militar con una nota escrita donde detallaba todos los riesgos de cara al acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza para las elecciones del domingo. La logística del acto dentro del ecosistema libertario quedó a cargo de Sebastián Pareja, jefe de LLA en territorio bonaerense y encargado de designar la locación para el evento de hoy. Se trata del brazo político de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires y armador libertario de las listas en las ocho secciones quien acompañará en Moreno al Presidente y su hermana.

Además de Milei, Karina y Pareja estarán en Moreno los candidatos de las ocho secciones electorales que competirán en las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires de este domingo para renovar la Legislatura, además de los concejos deliberantes en los municipios. Se trata de Diego Valenzuela, Natalia Miriam Blanco, Maximiliano Iván Bondarenko, Gonzalo Darío Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Eduardo Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni. Un casting de candidatos que incluye a figuras del PRO como Montenegro, intendente de Mar del Plata que este jueves tendrá su propio cierre seccional en la ciudad costera con la presencia de Diego Santilli, otro dirigente del macrismo que se sumó a la alianza de La Libertad Avanza como candidato a diputado nacional en la lista que encabeza José Luis Espert para las legislativas nacionales del 26 de octubre.

"Soy libertaria, esto es un sueño y no cobramos alquiler"

En medio de las alertas de seguridad y la tensión política por el acto de cierre de campaña de Javier Milei en Moreno, la presidenta del club anfitrión, Roxana Ruiz, se mostró exultante por la visita del mandatario, a la que calificó como "un sueño", y confirmó que cedió las instalaciones sin costo alguno.

La titular del Club Atlético Villa Ángela expresó su deseo de que el evento de esta tarde sea pacífico. "Yo soy libertaria y esto es un sueño, ojalá sea una fiesta, sin molestar ni agredir a nadie", manifestó Ruiz.

La docente lidera una comisión directiva conformada por ocho mujeres, varias de ellas también libertarias, se mostró ajena a la polémica y ansiosa por la llegada del Presidente. "Ojalá lo pueda saludar", confesó.

La perspectiva festiva de Ruiz contrasta fuertemente con la advertencia oficial enviada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, a la Casa Militar, en la que se alertaba sobre "graves riesgos" para realizar el acto en ese predio. La nota provincial mencionaba infraestructura precaria, un "clima social hostil" y la falta de "vías de escape adecuadas".

Pese a la controversia y la crisis que atraviesa el Gobierno por las denuncias de corrupción, la anfitriona del evento reafirmó su apoyo al mandatario. "Sé que estamos atravesando un momento complicado, pero es el cambio que necesitábamos", concluyó Ruiz.

