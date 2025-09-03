Uno Entre Rios | El País | Loretta Preska

YPF: la jueza Loretta Preska ordenó al Gobierno entregar datos sobre activos del Estado

La Procuración del Tesoro de la Nación informó que la jueza neoyorquina Loretta Preska rechazó una nueva moción de Argentina en el marco de la causa YPF.

3 de septiembre 2025 · 07:14hs
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska emitió un nuevo fallo contra Argentina por YPF.

La jueza federal de Nueva York Loretta Preska emitió un nuevo fallo contra Argentina por YPF.

La Procuración del Tesoro de la Nación informó este martes que la jueza neoyorquina Loretta Preska rechazó una nueva moción presentada por la República Argentina en el marco de la causa por la expropiación de YPF. En esta oportunidad, se trató de un pedido para limitar el proceso de discovery exclusivamente a activos del Estado que puedan ser ejecutables.

La decisión se suma al revés judicial sufrido la semana pasada, cuando la misma magistrada desestimó otro pedido de reconsideración de Argentina, referido al acceso a dispositivos electrónicos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios involucrados en el caso.

Según el comunicado, en ambas presentaciones el Estado argentino sostuvo que los requerimientos ordenados resultan incompatibles tanto con la jurisprudencia vigente en Estados Unidos como con la legislación nacional, y respaldó sus argumentos con una extensa base de antecedentes jurídicos.

Desde la Procuración calificaron las resoluciones como “equivocadas” y señalaron que ya se encuentran evaluando las vías procesales adecuadas para su impugnación, en el marco de la estrategia general de defensa del Estado argentino en el litigio.

Etapa clave del proceso

Cabe recordar que el proceso de discovery -la etapa en la que las partes deben entregar información y documentación relevante para el caso- es clave en el juicio que se tramita en Nueva York y que involucra millonarias demandas contra la Argentina por la nacionalización de YPF en 2012.

En este contexto, se confirmó que el próximo jueves 4 de septiembre se realizará una audiencia de seguimiento en Nueva York, donde se espera que se definan nuevos pasos procesales y posibles medidas de prueba.

“La República Argentina reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, empleando todos los recursos legales disponibles”, concluye el comunicado de la Procuración.

