El hombre que rescató a Espert en moto es un barra con vínculos con La Libertad Avanza

El motociclista que evacuó a Espert en Lomas es un barra con causas penales y vínculos con La Libertad Avanza desde la campaña de Milei.

3 de septiembre 2025 · 12:17hs
En medio del caos en Lomas de Zamora, José Luis Espert fue evacuado rápidamente en moto. Aunque el diputado relató que un motoquero lo ayudó de casualidad, su identidad revela una trama política más profunda. Damián Rosati, barra con vínculos con el oficialismo, estaba detrás de ese rescate, lo que pone en duda la casualidad del gesto.

El conductor de la moto no era un ciudadano anónimo ni un motociclista ocasional. Se trata de Damián Rosati, un reconocido barra del Club Comunicaciones, con antecedentes penales y vínculos directos con La Libertad Avanza. Rosati fue incorporado al espacio libertario en 2023 por Sebastián Pareja, senador bonaerense (actualmente en uso de licencia) y uno de los principales armadores del oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires.

El rescatista de Espert es un barra de Comunicaciones con causas penales y vínculos políticos

Lejos de ser un recién llegado, Rosati tiene un rol activo dentro del entorno libertario desde los momentos más intensos de la campaña presidencial de Javier Milei. Según pudo confirmar Punto Capital, durante la asunción del Presidente en diciembre de 2023, Rosati (junto con otros barras de Comunicaciones, San Lorenzo y otros clubes) fue invitado al Congreso de la Nación con acceso privilegiado: ocuparon un palco, en señal de reconocimiento por los "servicios" prestados durante la campaña.

Pero más allá de sus vínculos políticos, el historial de Rosati genera alarma. Pesa sobre él una causa judicial por intento de homicidio contra un dirigente del futsal de Comunicaciones, identificado como Daniel. De acuerdo con fuentes judiciales, la causa había comenzado a avanzar con fuerza en 2023, pero su curso se frenó de manera abrupta tras el triunfo electoral de Milei.

Este episodio vuelve a poner en evidencia los lazos entre el poder político emergente y sectores de las barras bravas del fútbol, históricamente asociados a otros espacios, pero que ahora han encontrado en La Libertad Avanza un nuevo canal de influencia. La presencia de estos actores en actos oficiales, con acceso institucional y roles operativos, contradice el discurso de renovación que Javier Milei enarboló durante su campaña.

Lo que en un principio pareció una escena anecdótica (un diputado escapando en moto del desorden) adquiere ahora un cariz mucho más inquietante. No se trató de un rescate fortuito, sino de una acción coordinada que revela la existencia de un aparato con conexiones directas al corazón del oficialismo. Un aparato que no improvisa: opera con la lógica y el conocimiento de quienes ya manejan los resortes del poder.

