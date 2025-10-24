Elecciones 2025: habilitaron un portal para denunciar faltas o delitos electorales

Con vistas a las Elecciones Legislativas 2025, la Fiscalía Nacional Electoral habilitó el portal para denunciar faltas o delitos al Código Electoral.

La Fiscalía Nacional Electoral habilitó el portal denunciaselectorales con el objetivo de que la ciudadanía pueda formular denuncias por la comisión de faltas o delitos previstos en el Código Electoral que obstaculicen el adecuado desarrollo de las elecciones del próximo domingo o que afecten el ejercicio de los derechos electorales.

Las vías de comunicación disponibles son los teléfonos: (011) 4314-2908 / 4314-2943 / 4893-6622 y el correo electrónico [email protected] .

Faltas y delitos electorales

El Código Nacional Electoral busca garantizar el normal desarrollo de los comicios y asegurar que todas las personas habilitadas puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de transparencia y legalidad.

En esa línea, la normativa establece como faltas electorales las conductas tipificadas en el artículo 71, y como delitos electorales aquellas previstas en los artículos 129 a 144 del código. Entre las principales infracciones penales se destaca: