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El Papa León XIV aseguró que retomará gradualmente sus actividades

El Papa León XIV reapareció tras su operación por cáncer de pulmón y agradeció el apoyo de los fieles

18 de octubre 2026 · 09:33hs
El Papa León XIV reapareció en la plaza San Pedro

El Papa León XIV reapareció en la plaza San Pedro, tras su operación por cáncer de pulmón y agradeció el apoyo de los fieles

El papa León XIV reapareció tras su operación por cáncer de pulmón y agradeció el apoyo de los fieles. El Pontífice volvió a asomarse desde el Palacio Apostólico tras recibir el alta médica. Aseguró que retomará gradualmente sus actividades y crecen las expectativas por su próxima gira por América Latina.

Desde una ventana del tercer piso del Palacio Apostólico, el Pontífice saludó a más de 20.000 fieles, turistas y residentes que se congregaron en la Plaza de San Pedro y mostró un buen semblante, cinco días después de la intervención quirúrgica.

“Deseo agradecer a todos aquellos que en estos días rezaron por mí. He sentido realmente vuestro apoyo. ¡Gracias!”, expresó el Papa, quien también reconoció especialmente la labor de los médicos, enfermeros y trabajadores del Policlínico Gemelli, donde fue operado.

Además, sostuvo que la experiencia le permitió sentirse más cerca de quienes atraviesan problemas de salud y adelantó que retomará gradualmente sus actividades.

La intervención se realizó el martes 13 de octubre para extirpar un nódulo pulmonar y requirió la extracción del lóbulo inferior del pulmón derecho. Aunque inicialmente se había previsto una recuperación posoperatoria de siete días, León XIV recibió el alta el sábado, luego de que los análisis de sangre y una radiografía de tórax arrojaran resultados favorables.

Todavía se esperan los resultados de los estudios histológicos, que permitirán determinar si necesitará algún tratamiento adicional.

LEER MÁS: Papa León XIV: "No hay motivos clínicos para que no se pueda realizar el viaje a Sudamérica"

Qué se sabe sobre su próxima gira por América Latina

El cirujano que encabezó la operación, Stefano Margaritora, consideró que no existen motivos clínicos que impidan realizar el viaje internacional previsto para las próximas semanas. Según explicó, una recuperación física completa podría demandar alrededor de dos semanas después de la intervención.

Sin embargo, dentro del Vaticano todavía existen dudas sobre la intensidad del itinerario, que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, con 14 vuelos y cambios importantes de altitud y clima.

La gira prevé la llegada del Pontífice a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque la agenda podría modificarse para facilitar su recuperación. Entre las posibles alteraciones se encuentra la eliminación de la escala en Cusco, ubicado a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar.

Por el momento, tampoco se confirmó si León XIV participará de la audiencia general del próximo miércoles, luego de que se suspendieran sus compromisos hasta el martes 20 de octubre.

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