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Julio Alegre, el artesano que llegó al Vaticano enfrenta un duro postoperatorio y pide la ayuda de la sociedad

Julio Alegre, el trabajador de los hornos cuyo ladrillo fue bendecido por Francisco en 2017, fue operado por sus agudas hernias de columna. Al no poder generar ingresos diarios, apela a la solidaridad para atravesar la rehabilitación

26 de octubre 2026 · 12:25hs
Julio Alegre, el artesano que llegó al Vaticano enfrenta un duro postoperatorio y pide la ayuda de la sociedad

Julio Alegre, el artesano que llegó al Vaticano enfrenta un duro postoperatorio y pide la ayuda de la sociedad

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Julio Alegre, el artesano que llegó al Vaticano enfrenta un duro postoperatorio y pide la ayuda de la sociedad

Julio Alegre, el artesano que llegó al Vaticano enfrenta un duro postoperatorio y pide la ayuda de la sociedad

Julio Alegre, de 45 años y conocido por haber elaborado un ladrillo que fue bendecido por el Papa Francisco, afronta un delicado postoperatorio tras ser intervenido de la columna. Imposibilitado para trabajar debido a los dolores, apela nuevamente a la ayuda de la comunidad para sostener su recuperación.

De los hornos al Vaticano: la historia de "El Ruso"

Julio Alegre, a quien en el ambiente laboral conocen como "El Ruso", es un referente entre los trabajadores ladrilleros de Paraná. Paceño de nacimiento, se radicó en la capital entrerriana a los 10 años, edad en la que comenzó a trabajar en los hornos de cocción de arcilla. Formó parte activa de la Cooperativa Ladrillera de Entre Ríos y de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA). Su compromiso con el oficio cobró relevancia pública en 2017, cuando un bloque de arcilla elaborado por sus propias manos fue llevado al Vaticano y bendecido personalmente por el Papa Francisco.

Años de dolor y una esperada intervención

Durante los últimos cuatro años, la salud de Julio sufrió un deterioro paulatino por la formación de hernias en la columna. El intenso trabajo físico le provocaba dolores agudos que terminaron por impedirle continuar con sus tareas diarias.

Para revertir este cuadro, Julio requería someterse a una cirugía de columna y reunir fondos que le permitieran solventar gastos médicos y subsistir durante el período de inactividad. Recientemente, el trabajador logró concretar la esperada operación.

La etapa del postoperatorio: por qué continúa la necesidad de ayuda

Aunque la cirugía se concretó, la situación del trabajador sigue siendo compleja. En la actualidad, Julio se encuentra atravesando la etapa de rehabilitación y continúa sin poder trabajar debido a los dolores del postoperatorio.

Al tratarse de una labor informal y física que genera ingresos al día, la imposibilidad de trabajar deja a Julio sin sustento para afrontar los gastos cotidianos de su hogar mientras dure el reposo.

"Es una situación difícil para mí, por eso necesito de la solidaridad de la gente. Cualquier colaboración, por mínima que sea, me ayuda muchísimo", expresó Julio al pedir el apoyo de la sociedad.

Cómo colaborar

Quienes deseen brindar una ayuda económica a Julio para acompañar su proceso de recuperación pueden hacerlo directamente a través de los siguientes datos:

*Alias de transferencia (Mercado Pago / CBU): CAJON.NORTE.TRUCO

*Teléfono de contacto: (343) 5089114.

Bajo la premisa "Hoy por mí, mañana por ustedes", el ladrillero confía en el apoyo de la gente para superar este trance de salud y poder ponerse nuevamente de pie

Julio Alegre artesano
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