El INCAA se movilizará en contra del desfinanciamiento

El miércoles 11 de febrero se realizará una movilización hacia el Congreso en defensa del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

­El Espacio Audiovisual Nacional alerta ante la inclusión de los artículos 195 y 196 del proyecto de ley de reforma laboral -reenumerados como artículos 210 y 211 en el Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión- que, de aprobarse, implicarán el desfinanciamiento total del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ( INCAA ).

"La eliminación de las fuentes de financiamiento del INCAA representa, en los hechos, la desaparición del sistema de fomento al cine y al audiovisual argentino, con consecuencias irreversibles para la producción cultural, el trabajo de miles de profesionales del sector y la soberanía audiovisual del país. Para el conjunto de las entidades del sector, esta medida significa la muerte del cine nacional tal como lo conocemos", indica el comunicado al que accedió UNO .

Resoluciones

Ante esta situación crítica, las organizaciones que integran el Espacio Audiovisual Nacional han resuelto:

- Realizar una conferencia de prensa el miércoles 4 de febrero en el Congreso Nacional, coordinada junto a legisladores y legisladoras de distintas fuerzas políticas, para informar a la sociedad sobre el impacto de estos artículos y exigir su rechazo. Se transmitirá en vivo a través del canal de youtube.

- Llamar a la industria audiovisual nacional para movilizarse al Congreso, el miércoles 11 de febrero a las 12 horas desde el Cine Gaumont, día del tratamiento de la reforma de la ley que pretende incluir la derogación de los fondos para el cine nacional.

El Espacio Audiovisual Nacional convoca a los medios de comunicación, a la comunidad cultural, a los trabajadores del sector audiovisual y al público en general a acompañar estas acciones en defensa del cine argentino, un patrimonio cultural, industrial y simbólico de la Nación.