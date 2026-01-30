Uno Entre Rios | El País | Justicia

La Justicia confirmó que hubo 111 muertes por fentanilo adulterado

Los estudios realizados por el Cuerpo Médico Forense durante la Feria Judicial determinaron que las dos bacterias presentes en el opioide “incrementaron su riesgo de muerte”.

30 de enero 2026 · 07:51hs
La Justicia confirmó que hubo 111 muertes por fentanilo adulterado

Después del análisis realizado por el Cuerpo Médico Forense, la Justicia confirmó que hubo 159 casos por inoculación del fentanilo contaminado: 111 personas murieron y 48 sobrevivieron. Los estudios determinaron que las dos bacterias presentes en la droga “incrementaron su riesgo de muerte”.

De esta manera, resta que los especialistas resuelva si estos datos podrían agravar la situación de los 14 procesados y detenidos por la causa, entre ellos Ariel García Furfaro, el propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial.

Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha.

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Inicialmente, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak los imputó por adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas por los 20 casos iniciales. A partir del dato revelado por el Cuerpo Médico Forense, los acusados "volverán a ser indagados" y podrían recibir penas de entre 10 y 25 años de prisión.

“Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso”, destacó una fuente allegada al expediente, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

fentanilo.jpg

LEER MÁS: Familiares de víctimas del fentanilo se movilizarán en el Monumento a la Bandera

Las imputaciones

García Furfaro es considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

Al empresario se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta" en la adulteración del lote 31202 perteneciente al opioide, que se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, sostiene el escrito al que accedió NA.

Mientras sigue adelante la investigación judicial, los familiares de las víctimas mantienen su reclamo de justicia y el pedido de condena para los responsables.

En los más de seis meses de causa, se realizaron tres marchas en las ciudades de La Plata y Rosario para dar visibilidad al reclamo y que el nombre de las víctimas continúen presentes.

Justicia Fentanilo muertes
Noticias relacionadas
fallecio la madre del soldado carrasco cuyo crimen puso fin al servicio militar obligatorio en argentina

Falleció la madre del soldado Carrasco cuyo crimen puso fin al servicio militar obligatorio en Argentina

El concejal Giebel consiguió un fallo favorable en el STJ.

La Justicia anuló la sanción a un concejal entrerriano tras considerarla ilegal

La familia de Pablo Grillo difundió un video en el que se observa la mejora y el buen ánimo del fotógrafo víctima de la represión de Bullrich.

Pablo Grillo: un video muestra su evolución

tierra del fuego: el gobernador denuncio entrega de soberania

Tierra del Fuego: el gobernador denunció "entrega de soberanía"

Ver comentarios

Lo último

La Justicia confirmó que hubo 111 muertes por fentanilo adulterado

La Justicia confirmó que hubo 111 muertes por fentanilo adulterado

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

Horóscopo del viernes 30 de enero de 2026

Horóscopo del viernes 30 de enero de 2026

Ultimo Momento
La Justicia confirmó que hubo 111 muertes por fentanilo adulterado

La Justicia confirmó que hubo 111 muertes por fentanilo adulterado

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

Horóscopo del viernes 30 de enero de 2026

Horóscopo del viernes 30 de enero de 2026

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

Policiales
Se incendió una vivienda en Paraná

Se incendió una vivienda en Paraná

Paraná: familias de víctimas reclaman la baja de la edad de imputabilidad

Paraná: familias de víctimas reclaman la baja de la edad de imputabilidad

Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Trágico choque frontal en la ex Ruta 18 dejó una víctima fatal

Trágico choque frontal en la ex Ruta 18 dejó una víctima fatal

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Ovación
Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

En marzo se realizará el Suplatón Copa Cimes

En marzo se realizará el Suplatón Copa Cimes

Liga Federal: los equipos entrerrianos conocen a sus rivales

Liga Federal: los equipos entrerrianos conocen a sus rivales

Liga Argentina: Rocamora se acostumbró a ganar

Liga Argentina: Rocamora se acostumbró a ganar

La provincia
Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

En Concordia genera preocupación los incendios forestales y de pastizales

En Concordia genera preocupación los incendios forestales y de pastizales

Entre Ríos envía a Chubut brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego

Entre Ríos envía a Chubut brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego

El Carnaval del País despide enero con promociones para el público local y entrerriano

El Carnaval del País despide enero con promociones para el público local y entrerriano

Santa Elena se prepara para nuevas noches de carnaval a pura fiesta

Santa Elena se prepara para nuevas noches de carnaval a pura fiesta

Dejanos tu comentario