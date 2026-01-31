Uno Entre Rios | El País | Mendoza

Mendoza: temporal deja anegamientos y miles de usuarios sin luz

Las precipitaciones en Mendoza alcanzaron los 60 milímetros. Se registraron más de 360 incidencias debido al desborde de cauces y canales, y árboles caídos.

31 de enero 2026 · 09:07hs
Las precipitaciones en Mendoza alcanzaron los 60 milímetros. Se registraron más de 360 incidencias debido al desborde de cauces y canales

Las precipitaciones en Mendoza alcanzaron los 60 milímetros. Se registraron más de 360 incidencias debido al desborde de cauces y canales, y árboles caídos.
Las precipitaciones en Mendoza alcanzaron los 60 milímetros. Se registraron más de 360 incidencias debido al desborde de cauces y canales

Las precipitaciones en Mendoza alcanzaron los 60 milímetros. Se registraron más de 360 incidencias debido al desborde de cauces y canales, y árboles caídos.
Las precipitaciones en Mendoza alcanzaron los 60 milímetros. Se registraron más de 360 incidencias debido al desborde de cauces y canales

Las precipitaciones en Mendoza alcanzaron los 60 milímetros. Se registraron más de 360 incidencias debido al desborde de cauces y canales, y árboles caídos.
Las precipitaciones en Mendoza alcanzaron los 60 milímetros. Se registraron más de 360 incidencias debido al desborde de cauces y canales

Las precipitaciones en Mendoza alcanzaron los 60 milímetros. Se registraron más de 360 incidencias debido al desborde de cauces y canales, y árboles caídos.
Las precipitaciones en Mendoza alcanzaron los 60 milímetros. Se registraron más de 360 incidencias debido al desborde de cauces y canales

Las precipitaciones en Mendoza alcanzaron los 60 milímetros. Se registraron más de 360 incidencias debido al desborde de cauces y canales, y árboles caídos.

Un feroz temporal de lluvia, granizo y ráfagas de viento azotó a la provincia de Mendoza el viernes, dejando un saldo de más de 360 incidentes, cortes masivos de energía y el rescate de tres menores que fueron arrastrados por la crecida de un dique.

temporal Mendoza 2

sable corvo de jose de san martin: historiadores rechazan traslado

Sable corvo de José de San Martín: historiadores rechazan traslado

El Gobierno anunció obras en el Hospital Garrahan por $30.000 millones

Hospital Garrahan: alerta por 70 despidos de personal de guardia

Las precipitaciones, que alcanzaron los 60 milímetros en el Gran Mendoza, representaron en pocas horas la quinta parte del total de agua que cae en un año en toda la jurisdicción. Defensa Civil confirmó que se registraron más de 360 incidencias debido al desborde de cauces y canales, árboles caídos y cortes de luz, tras una jornada que paralizó diversos sectores del área metropolitana y el sur provincial.

El fenómeno meteorológico comenzó pasado el mediodía en Maipú y Luján de Cuyo, extendiéndose rápidamente hacia la Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras. La magnitud de la tormenta provocó la inundación de múltiples acequias y rutas, así como la caída de ejemplares forestales que afectaron el suministro eléctrico y el transporte público.

temporal Mendoza 3

Desde la empresa distribuidora de energía eléctrica señalaron que "más de 56 mil suministros fueron afectados durante la tarde del viernes", mientras que el servicio del Metrotranvía debió ser interrumpido momentáneamente por la caída de un árbol sobre el tendido en la intersección de calle Belgrano y Avenida Emilio Civit.

La situación hídrica también se vio severamente comprometida debido a que las plantas potabilizadoras de Alto Godoy, Benegas y Luján 1 y 2 quedaron fuera de servicio por las tormentas en el Piedemonte.

temporal Mendoza

En términos de daños estructurales, los departamentos más afectados fueron San Martín, con aproximadamente 123 reportes entre árboles caídos y derrumbes de techos, y Tupungato, donde se registraron más de 60 viviendas inundadas.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió en Godoy Cruz, cuando tres niños cayeron al Dique Maure y fueron arrastrados por la repentina crecida del caudal. Tras un operativo de Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios, se constató que los menores "lograron salir por la ladera sur del río" y que "presentan buen estado de salud". En paralelo, en la zona de Anchoris, la fuerza del agua arrastró una topadora en la ruta 40, obligando al rescate de un operario que había quedado varado sobre la maquinaria.

Temporal en Mendoza

El Gobierno de Mendoza confirmó que, pese a la severidad del evento, "no hubo víctimas fatales ni heridos graves". Para las próximas horas, la Dirección de Contingencias Climáticas mantiene la alerta naranja, anticipando que se prevén "abundantes precipitaciones, actividad eléctrica intensa y posible caída de granizo"

Mendoza Temporal Luz Lluvia árboles
Noticias relacionadas
la justicia confirmo que hubo 111 muertes por fentanilo adulterado

La Justicia confirmó que hubo 111 muertes por fentanilo adulterado

La familia de Pablo Grillo difundió un video en el que se observa la mejora y el buen ánimo del fotógrafo víctima de la represión de Bullrich.

Pablo Grillo: un video muestra su evolución

tierra del fuego: el gobernador denuncio entrega de soberania

Tierra del Fuego: el gobernador denunció "entrega de soberanía"

explosion e incendio en una fabrica quimica de san fernando

Explosión e incendio en una fábrica química de San Fernando

Ver comentarios

Lo último

Asociación Bancaria alerta sobre cierres de sucursales del Banco Santander

Asociación Bancaria alerta sobre cierres de sucursales del Banco Santander

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

Sable corvo de José de San Martín: historiadores rechazan traslado

Sable corvo de José de San Martín: historiadores rechazan traslado

Ultimo Momento
Asociación Bancaria alerta sobre cierres de sucursales del Banco Santander

Asociación Bancaria alerta sobre cierres de sucursales del Banco Santander

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

Sable corvo de José de San Martín: historiadores rechazan traslado

Sable corvo de José de San Martín: historiadores rechazan traslado

Turismo: Entre Ríos con 66% de ocupación hotelera en enero

Turismo: Entre Ríos con 66% de ocupación hotelera en enero

Hospital Garrahan: alerta por 70 despidos de personal de guardia

Hospital Garrahan: alerta por 70 despidos de personal de guardia

Policiales
Murió el cuarto ocupante de la camioneta en el accidente fatal de la Ruta 18

Murió el cuarto ocupante de la camioneta en el accidente fatal de la Ruta 18

Auto robado en Buenos Aires estaba oculto en Concordia

Auto robado en Buenos Aires estaba oculto en Concordia

Forzaron una reja y robaron cinco tablets en una escuela de Hernandarias

Forzaron una reja y robaron cinco tablets en una escuela de Hernandarias

Confirmaron la identidad de las víctimas fatales del accidente en la Ruta 18

Confirmaron la identidad de las víctimas fatales del accidente en la Ruta 18

Choque de camiones en la Autovía 12 dejó a un conductor atrapado y herido

Choque de camiones en la Autovía 12 dejó a un conductor atrapado y herido

Ovación
Murió Alfredo Davicce, histórico presidente campeón de América con River Plate

Murió Alfredo Davicce, histórico presidente campeón de América con River Plate

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

Capibaras XV será presentado en Paraná

Capibaras XV será presentado en Paraná

La provincia
El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

Turismo: Entre Ríos con 66% de ocupación hotelera en enero

Turismo: Entre Ríos con 66% de ocupación hotelera en enero

Siniestros viales: advierten sobre la ausencia del Estado

Siniestros viales: advierten sobre la ausencia del Estado

Chajarí: nacieron los primeros mellizos del año en Entre Ríos

Chajarí: nacieron los primeros mellizos del año en Entre Ríos

Semana sin precipitaciones y temperaturas en aumento

Semana sin precipitaciones y temperaturas en aumento

Dejanos tu comentario