El hombre descuartizado tenía dos causas por violación

"Yo lo golpié. Lo maté. Lo desmembré y descarté sus restos. Yo vivía un calvario. Me abusaba a mí, a mí hija de 12 años", declaró Laura Campos ante la fiscal, según publicó en Twitter el periodista Mauro Szeta.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el hombre había sido denunciado en 2010 por el presunto abuso de su hija biológica, pero esa causa fue archivada por la UFI 9 Especializada en delitos contra la Integridad Sexual. En tanto, en 2019, Silvero fue denunciado por otra supuesta violación, en ese caso de la hija de la actual detenida, que por entonces tenía 12 años, y ese expediente aún tramitaba en la misma Fiscalía.

En otro tramo de su declaración, la mujer agregó: "Yo vivía una pesadilla. Mis hijos se turnaban como guardianes para que Silvero no abuse de mí hija. Me cansé de denunciar y pedir ayuda. No me escucharon".

La madre y sus otros dos hijos carniceros serán indagados en las próximas horas como sospechosos de haber cometido el crimen del hombre, cuyos restos fueron encontrados entre el jueves y el viernes.

descuartizado villa fioritto.jpg Clarín

La mujer era pareja de Silvero, quien había sido visto por última vez el 1 de junio cuando una cámara de seguridad lo registró pasadas las 20 de ese día al llegar en un auto blanco a la vivienda en la que convivía con su esposa.

A su vez, el miércoles pasado una de las hijas de Silvero denunció la desaparición de su padre, luego de recibir un supuesto mensaje de texto de parte él, en el que le decía que se iría a alquilar a otro domicilio y que cambiaría el chip de su teléfono celular.

Iniciadas las actuaciones de los efectivos de la comisaría quinta de Villa Fiorito, luego de encontrar restos mutilados ayer en un basural, en las últimas horas la esposa del hombre desaparecido, Laura Marcela Campos, de 46 años, confesó a la Policía ser la autora del crimen. La mujer señaló que mató a golpes a Silvero y que luego descuartizó su cuerpo y arrojó el cadáver seccionado en distintos lugares de Lomas de Zamora.

Tras las indicaciones de la mujer, el viernes a la tarde fue hallada la cabeza de la víctima dentro de un balde de cemento en un arroyo, donde trabajaron los peritos de la Policía Científica. Además, fueron hallados otros restos en cercanías de ese lugar.

Descuartizado Villa Fiorito.jpg

Ante esta situación, la Fiscalía dispuso las aprehensiones de la mujer y sus dos hijos como sospechosos de haber cometido un homicidio y haber descuartizado el cuerpo. Sin embargo, la confesión de la mujer ante la Policía no tiene validez legal, por lo que deberá ser ratificada al ser indagada por la fiscal Juan.

La investigación había comenzado con el hallazgo de dos piernas en un montículo de basura en la esquina de las calles Necol y Darwin de Villa Fiorito, que estaban dentro de una bolsa de residuos. Al lugar arribó personal de la comisaría que preservó la zona para el posterior trabajo de los peritos de la Policía Científica.

De acuerdo con la primera apreciación de los expertos, las piernas no presentaban un avanzado estado de descomposición, pertenecen a un hombre joven, estaban cortadas a la altura de las rodillas y se extendían hasta los pies.