El Gobierno subastará el predio del Regimiento Patricios

Miguel Ángel Picchetto recordó que quedan pocos días para frenar la subasta de los terrenos del histórico Regimiento de los Patricios, decidida por Javier Milei

1 de octubre 2025 · 14:59hs
El diputado nacional Miguel Ángel Picchetto recordó que quedan pocos días para frenar la subasta de los terrenos del histórico Regimiento de los Patricios, decidida por el Gobierno de Javier Milei. El Gobierno oficializó para el 6 de octubre la subasta del histórico Regimiento ubicado en Palermo, generando rechazo de la oposición que denuncia un ataque al patrimonio histórico nacional. La venta tiene una base de casi 82 millones de dólares, con la preservación del Pabellón del Centenario.

La medida se enmarca en el plan del Ejecutivo para "maximizar el uso del patrimonio estatal" y destinar recursos a las cuentas públicas.

El legislador usó su cuenta de X para advertir: "Solo quedan seis días para frenar la subasta del predio histórico de los Patricios @Reg1Patricios, que les pertenece desde 1913. Por eso presentamos una medida cautelar para impedir su entrega el próximo 6 de octubre. No es un terreno más: es nuestra memoria, nuestra soberanía, nuestra historia. Compartí si estás dispuesto a defenderla. El patrimonio histórico no se negocia".

La venta quedó oficializada en el Boletín Oficial con la Resolución 39/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que autoriza la subasta pública del inmueble de 42.044 metros cuadrados ubicado en Cerviño y Bullrich, con una base de US$ 81.797.752.

El documento detalla que la propiedad fue desafectada de la órbita del Estado Mayor General del Ejército en agosto y que la venta se realizará a través de la plataforma SUBAST.AR, con la obligación de preservar y restaurar el Pabellón del Centenario, declarado de interés patrimonial.

Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, fue uno de los primeros en reaccionar: "Patricios es propiedad de todos los argentinos y forma parte de la historia argentina. Los que están propiciando la venta son traidores a la Patria, y también lo son los empresarios inmobiliarios que se quedan con los bienes, generalmente por debajo de su valor real", escribió en X. Además, convocó a la ciudadanía y al Ejército a impedir "esta infame venta".

El predio es considerado un emblema de la historia militar argentina: allí se entrenó el regimiento que combatió en las invasiones inglesas y se mantiene activo como símbolo de tradición y ceremonial.

Según se detalla en el anexo a la resolución publicada en el Boletín Oficial el pasado lunes 1 de septiembre, el Cierre de Inscripción a la Subasta se realizará el de 29 de septiembre al mediodía y la subasta será el 6 de octubre.

El Presidente estuvo en dicho Regimiento el pasado 26 de agosto junto al ministro de Defensa Luis Petri y su hermana y secretaria General de la Presidencia Karina Milei. "Para mí es un gran honor, como Presidente y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas compartir este momento junto a ustedes y su histórico cuartel que sentó las bases de nuestra Patria", había expresado Milei al comenzar su discurso.

En el marco de la visita, el Regimiento de Patricios hizo entrega al presidente Milei de la galera perteneciente al uniforme histórico de la unidad, gesto que simboliza la continuidad de la tradición y el reconocimiento a su liderazgo como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Hoy muchos hablan de traición.

Historia de resistencia

El Regimiento de Infantería 1 Patricios es una unidad fundacional del Ejército Argentino. Tuvo su origen en el cuerpo miliciano formado el 15 de septiembre de 1806 en Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata –luego Provincias Unidas del Sur– luego de las invasiones inglesas. Su formación fue consecuencia de la proclama del 6 de septiembre del capitán de navío Santiago de Liniers y Bremond, por entonces Comandante General de Armas de Buenos Aires, que invitó voluntariamente a todos los ciudadanos a armarse contra el enemigo británico.

Así nació la Legión de Patricios Voluntarios Urbanos de Buenos Aires. Constituye una de las unidades más representativas de la rama terrestre de Argentina junto al Regimiento de Granaderos a Caballo del General San Martín y del Regimiento de Artillería 1 Brigadier General Tomás de Iriarte.

Gobierno Regimiento Patricios Miguel Ángel Picchetto Presidente Javier Milei
