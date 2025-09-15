El Gobierno recortó 50% los fondos de ayuda a Bahía Blanca

Tras arrasar en las urnas Javier Milei recortó los fondos asignados a Bahía Blanca para recomponer la ciudad en emergencia tras las inundaciones de marzo

Tras el contundente triunfo electora en Bahía Blanca, donde Javier Milei y La Libertad Avanza se impusieron con el 46,41% de los votos, el Gobierno nacional dispuso un fuerte recorte sobre los fondos destinados a la asistencia de los damnificados por el temporal e inundaciones que azotaron la ciudad bonaerense en marzo pasado.

La decisión se oficializó esta semana en el Boletín Oficial y redujo a la mitad el Fondo Especial de Asistencia para Emergencias . El monto, que había sido fijado en $200.000 millones mediante el Decreto 238/25 tras la tragedia climática de marzo, quedó ahora en $100.000 millones.

El contraste entre el respaldo electoral y la decisión del Gobierno es notorio. En Bahía Blanca y Coronel Rosales, dos de las ciudades más importantes de la Sexta Sección Electoral, La Libertad Avanza superó el 41%, frente al peronismo que apenas alcanzó el 34%.

Javier Milei Bahía Blanca.jpg FOTO: REDES/NA

El recorte llega en un momento de alta sensibilidad política y social, donde las promesas de ayuda comienzan a diluirse frente a la política de ajuste fiscal que el Gobierno mantiene como bandera.

La medida fue confirmada en un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso y firmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La medida se conoció pocos días después de las elecciones, lo que profundizó el malestar en la ciudad del sur bonaerense.

hermanas bahía blanca.jpg

No es la primera vez que el Ejecutivo se desentiende del reclamo bahiense. En junio, el presidente Milei vetó una ley aprobada por unanimidad en el Congreso que creaba un fondo de $200.000 millones para la reconstrucción de la ciudad a partir de obras de infraestructura y subsidios directos e indirectos a las familias afectadas. En ese entonces, el argumento oficial fue que ya existía un decreto que destinaba recursos para la emergencia.

Ahora, ese mismo fondo es recortado en un 50%. La medida no solo golpea a las familias que aún esperan asistencia directa, sino también a las obras de infraestructura necesarias para reparar los daños de la inundación.