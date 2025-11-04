Uno Entre Rios | El País | gobierno nacional

El Gobierno nacional abrió las ofertas para privatizar rutas nacionales: tres pasan por Entre Ríos

El Gobierno nacional anunció la apertura de ofertas para privatizar rutas nacionales; res pasan por Entre Ríos: la 12, la 14 y el Puente Victoria-Rosario.

4 de noviembre 2025 · 17:43hs
Una de los tramos a privatizar es el de la ruta nacional 14. 

El Gobierno nacional anunció la apertura de las ofertas económicas recibidas para privatizar tramos de rutas nacionales en la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), que abarca 741 kilómetros. Dos de esos tramos pasan por Entre Ríos.

El comunicado del Gobierno nacional

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía Luis Caputo, en donde indicó que las ofertas recibidas fueron presentadas “por debajo del precio tope fijado en el pliego, garantizando eficiencia y transparencia”.

Y agregó que “sin subsidios, con inversión privada y con mejores rutas” se avanza “hacia una infraestructura vial más moderna”, donde se promueve la inversión privada y “se cuidan los recursos de todos los argentinos”.

“Este es el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 km concesionados, que mejorará la logística y reducirá costos para el sector productivo. Estas rutas, ubicadas en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, son fundamentales para la producción, las exportaciones y la integración con Brasil y Uruguay”, señaló el funcionario en sus redes.

Las rutas nacionales para privatizar

La Etapa I de la RFC se lanzó en enero de este año y cerró el pasado 5 de agosto, e incluye principalmente a las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria y 3 pasos fronterizos.

En el marco de la Red Federal de Concesiones, el lunes se anunció una licitación pública para privatizar nuevos tramos de rutas nacionales, que superan los 1.800 kilómetros.

Dentro de la Etapa II de la RFC, los tramos que salen a licitar son Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur de 1.325 km (RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas); y el Tramo Pampa de 547 km sobre la RN 5 (Luján – Santa Rosa).

