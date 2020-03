El Gobierno estima interrumpir por diez días el transporte público

El Gobierno evalúa interrumpir los servicios de transporte público para combatir el avance del coronavirus en la Argentina. "Si todos pudieran quedarse en su casa, por ejemplo, una semana, podemos impedir que circule el virus. Una cuarentena obligatoria para todos es complejo, pero sí analizamos parar la circulación durante 10 días", afirmó el presidente Alberto Fernández.

"Todo lo que pueda hacer la gente para no circular, es lo mejor. Si puede quedarse en su casa quédese, si toleran su ausencia en su trabajo. El virus circula porque nosotros circulamos. Estamos evaluando la posibilidad de hacer un corte en algún momento en el transporte público, durante una serie de días", comentó el jefe de Estado en diálogo con Radio 10.

"Si nos subimos al transporte publico y alguien tose o estornuda cerca nuestro, es posible que nos contagiemos. Todo lo que podamos hacer por restringir las reuniones públicas, estar en la calle o ir a teatros y cines, bienvenido sea. Nosotros estamos analizando hacer un corte (en el transporte público) en algún momento para darle a la gente la posibilidad de quedarse en la casa. Estamos buscando el momento", adelantó el Presidente.

En ese sentido, explicó que el Ministerio de Economía analiza medidas para compensar un parate en la actividad como consecuencia de una cuarentena obligatoria. "Si pensamos en una medida así de 10 días sin que nadie salga de la casa, hablar de eso es decir en esos días. todo eso hay que buscar un mecanismo de compensación. Estamos trabajando en eso. Estamos buscando propuestas concretas, pero no me quiero anticipar", dijo.

Estamos evaluando la posibilidad de hacer un corte en algún momento en el transporte público, durante una serie de días

En ese sentido, habló de "garantizar el salario de los que se quedan en casa" y, paralelamente "garantizar crédito a través de préstamos muy blandos para que aquel que produce, pueda sobrevivir", explicó Fernández. "Uno de los secretos para combatir esta pandemia es que la gente siga sana, pero que los negocios no se destruyan. Estamos pensando desde soluciones impositivas hasta crediticias", explicó en tanto en diálogo con radio Mitre.

"No puedo garantizar que la enfermedad no avance, pero sí podemos minimizarla. Si logramos eliminarlo antes de que llegue el frío mejor, pero es difícil y no creo que lo logremos", concluyó el jefe de Estado.