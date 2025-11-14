Uno Entre Rios | El País | Dólar oficial

El dólar oficial bajó $5 en el cierre de la semana: cuál fue su cotización

En el cierre de la semana, el dólar oficial cerró $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación. Bajó $5 en relación al jueves.

14 de noviembre 2025 · 17:12hs
El dólar oficial bajó $5 en el cierre de la semana. 

El dólar oficial bajó $5 en el cierre de la semana. 

El dólar oficial cerró este viernes en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre de la jornada del jueves. La moneda americana cerró la semana en baja, tras haber acumulado un retroceso de 20 pesos desde el lunes pasado.

Más datos del dólar oficial

Si bien no tuvo alto impacto en la cotización de la divisa norteamericana, el anuncio del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos se trasladó al precio de las acciones y bonos argentinos.

Según pudo saber Noticias Argentinas, a media rueda las acciones y ADRs operan en alza y promedian con subas de hasta 7%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.430 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada.

El dólar mayorista, en tanto, se ubicó en $1.411, sin registrar cambios respecto de su cotización y a más de $90 del techo cambiario (este viernes en $1.502,98).

