Cómo inició la semana el dólar oficial

Este lunes, el dólar oficial cotizó en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en la cotización de Banco Nación. El dólar blue, en tanto, subió $10.

10 de noviembre 2025 · 17:15hs
El dólar oficial abrió la semana en calma. 

El dólar oficial cerró en el comienzo de la semana en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios con relación a su último cierre.

De esta manera, inicia la semana sin variaciones en su precio y continúa por debajo de los $1.450. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.445 y $1.450 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

Los otros dólares

El dólar blue se cotizó este lunes en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, con una suba de 0,7% en la jornada. Este lunes aumentó $10.

El dólar mayorista cerró en $1.447,5 y no registró variaciones en la primera rueda hábil, quedando a más de $52 del techo cambiario (actualmente en $1.500,99).

Por su parte, las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$40.260 millones, al desprenderse de US$796 millones debido a un pago de vencimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI).

