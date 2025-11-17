Uno Entre Rios | El País | Dólar oficial

El dólar oficial bajó en el inicio de la semana: cuál fue la cotización

Este lunes, en el inicio de la semana, el dólar oficial cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta. La divisa bajó $10 con relación al viernes.

17 de noviembre 2025 · 18:04hs
El dólar oficial abrió la semana con una baja de $10. 

El dólar oficial abrió la semana con una baja de $10. 

El dólar oficial cerró este lunes en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del último cierre, según datos recopilados por la Agencia Noticias Argentinas.

Durante la mañana del lunes, el tipo de cambio oficial subió $5 hasta los $1.430, quedando por encima del último cierre, que había sido de $1.425. Sin embargo, sobre el final de la jornada la moneda revirtió el avance que había marcado y cayó hasta la zona de los $1.415. En el día bajó $15 (-0,73%).

El dólar oficial bajó $5 en el cierre de la semana. 

El dólar oficial bajó $5 en el cierre de la semana: cuál fue su cotización

El dólar oficial abrió la semana en calma. 

Cómo inició la semana el dólar oficial

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

LEER MÁS: El dólar oficial bajó $5 en el cierre de la semana: cuál fue su cotización

La cotización de los otros dólares

El dólar blue se cotizó este lunes en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, con una suba de 0,35% en la jornada. Anota un alza de 10 pesos durante la primera jornada financiera de la semana y queda $20 por encima de la cotización oficial.

El dólar mayorista se ubicó en $1.402, bajó 0,6% y quedó a casi $100 del techo cambiario (en $1.504,48).

Dólar oficial cotización
Noticias relacionadas
Intensa campaña contra la venta de medicamentos fuera de las farmacias

Intensa campaña contra la venta de medicamentos fuera de las farmacias

César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena fueron condenados por el femicidio de Cecilia.

Tras la condena al Clan Sena, habló la prima de Cecilia: "Mis tías ahora sonríen, antes lloraban"

hubo mas de 276 mil puestos de trabajo perdidos en menos de dos anos

Hubo más de 276 mil puestos de trabajo perdidos en menos de dos años

Los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo de este miércoles. 

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos apenas pudo escapar de la caída en octubre del sector metalúrgico

Entre Ríos apenas pudo escapar de la caída en octubre del sector metalúrgico

Ruta 18: una beba sufrió traumatismo de cráneo en un grave accidente de una moto

Ruta 18: una beba sufrió traumatismo de cráneo en un grave accidente de una moto

Paraná: arribaron los nuevos colectivos que prestarán el servicio desde diciembre

Paraná: arribaron los nuevos colectivos que prestarán el servicio desde diciembre

Ultimo Momento
Entre Ríos apenas pudo escapar de la caída en octubre del sector metalúrgico

Entre Ríos apenas pudo escapar de la caída en octubre del sector metalúrgico

Ruta 18: una beba sufrió traumatismo de cráneo en un grave accidente de una moto

Ruta 18: una beba sufrió traumatismo de cráneo en un grave accidente de una moto

Paraná: arribaron los nuevos colectivos que prestarán el servicio desde diciembre

Paraná: arribaron los nuevos colectivos que prestarán el servicio desde diciembre

Ricardo Bravo renunció a la presidencia de La Liga de Intendentes Justicialistas

Ricardo Bravo renunció a la presidencia de La Liga de Intendentes Justicialistas

Estudiantes suma otro campo de césped sintético

Estudiantes suma otro campo de césped sintético

Policiales
Ruta 18: una beba sufrió traumatismo de cráneo en un grave accidente de una moto

Ruta 18: una beba sufrió traumatismo de cráneo en un grave accidente de una moto

Concordia: sale a la luz una red ligada a ciudadanos colombianos y al préstamo ilegal

Concordia: sale a la luz una red ligada a ciudadanos colombianos y al préstamo ilegal

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Condenaron a nueve integrantes de una red de contrabando en Concepción del Uruguay

Concordia: un hombre falleció tras perder el control de su auto e impactar contra una palmera

Concordia: un hombre falleció tras perder el control de su auto e impactar contra una palmera

La Paz: recuperaron más de $3.000.000 de una caja extraviada y hay turistas detenidos

La Paz: recuperaron más de $3.000.000 de una caja extraviada y hay turistas detenidos

Ovación
Estudiantes suma otro campo de césped sintético

Estudiantes suma otro campo de césped sintético

La APBF se consagró en el Campeonato Entrerriano U15 Femenino

La APBF se consagró en el Campeonato Entrerriano U15 Femenino

Regional Amateur: Atlético Neuquén y Atlético María Grande, a un paso de avanzar de fase

Regional Amateur: Atlético Neuquén y Atlético María Grande, a un paso de avanzar de fase

Recreativo Rojo se consagró bicampeón

Recreativo Rojo se consagró bicampeón

Entre abandonos y pocos podios: el 2025 que relegó a Mariano Werner

Entre abandonos y pocos podios: el 2025 que relegó a Mariano Werner

La provincia
Entre Ríos apenas pudo escapar de la caída en octubre del sector metalúrgico

Entre Ríos apenas pudo escapar de la caída en octubre del sector metalúrgico

Paraná: arribaron los nuevos colectivos que prestarán el servicio desde diciembre

Paraná: arribaron los nuevos colectivos que prestarán el servicio desde diciembre

Ricardo Bravo renunció a la presidencia de La Liga de Intendentes Justicialistas

Ricardo Bravo renunció a la presidencia de La Liga de Intendentes Justicialistas

La UNER y el impulso por una soberanía alimentaria

La UNER y el impulso por una soberanía alimentaria

Confirman la suspensión de la matrícula del médico Guillermo Riolo

Confirman la suspensión de la matrícula del médico Guillermo Riolo

Dejanos tu comentario