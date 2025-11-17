El dólar oficial bajó en el inicio de la semana: cuál fue la cotización

Este lunes, en el inicio de la semana, el dólar oficial cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta. La divisa bajó $10 con relación al viernes.

El dólar oficial abrió la semana con una baja de $10.

El dólar oficial cerró este lunes en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del último cierre, según datos recopilados por la Agencia Noticias Argentinas.

Durante la mañana del lunes, el tipo de cambio oficial subió $5 hasta los $1.430, quedando por encima del último cierre, que había sido de $1.425. Sin embargo, sobre el final de la jornada la moneda revirtió el avance que había marcado y cayó hasta la zona de los $1.415. En el día bajó $15 (-0,73%).

El dólar oficial bajó $5 en el cierre de la semana: cuál fue su cotización

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

La cotización de los otros dólares

El dólar blue se cotizó este lunes en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, con una suba de 0,35% en la jornada. Anota un alza de 10 pesos durante la primera jornada financiera de la semana y queda $20 por encima de la cotización oficial.

El dólar mayorista se ubicó en $1.402, bajó 0,6% y quedó a casi $100 del techo cambiario (en $1.504,48).