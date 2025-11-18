Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por el escándalo en el juicio por Maradona

El Jurado de Enjuiciamiento destituyó a la jueza Julieta Makintach por su conducta durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

El Jurado de Enjuiciamiento destituyó a la jueza Julieta Makintach por su conducta durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La resolución se dio a conocer este martes a las 10.42 en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, se dará a conocer el veredicto sobre las acusaciones que pesan contra la magistrada.

La causa que motivó el jury se originó cuando, a fines de mayo, se difundió un tráiler de un proyecto audiovisual que registraba escenas vinculadas al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. En ese material se vio a la jueza llegando a los tribunales de San Isidro, ofreciendo una entrevista en su despacho y siendo filmada dentro de la sala donde se desarrollaban las audiencias. Esa difusión terminó provocando la nulidad del debate oral que investigaba responsabilidades por la muerte del astro.

Hoy se define si destituyen a la jueza Julieta Makintach por el escándalo en el juicio por Maradona

Acusación

La acusación principal, formulada por la Procuración General y sostenida durante el proceso por la fiscal Ana Duarte, señaló que la magistrada hizo un uso indebido de recursos estatales y actuado en beneficio de un proyecto personal, en perjuicio de la independencia del procedimiento judicial.

Julieta Makintach.jpeg Hoy se define si destituyen a la jueza Julieta Makintach.

En concreto, la fiscal acusó a Makintach de “mentir, presionar y abusar del poder”. Por su parte, el Colegio de Abogados de San Isidro acompañó la postura acusatoria y solicitó la destitución de la jueza.

El marco probatorio fue uno de los ejes del juicio político: el tráiler difundido en mayo funcionó como prueba central y varios testigos de relevancia fueron convocados y declararon ante el jurado. Entre quienes prestaron testimonio figuran Julio Rivas (abogado de Leopoldo Luque), Fernando Burlando, el fiscal Patricio Ferrari, Gianinna/Giannina Maradona, el titular del Tribunal Oral N°3 de San Isidro, Maximiliano Savarino, y el exalumno de la imputada Jorge Barrera.