Luego del escándalo con Prestianni, Vinicius anotó y Real Madrid eliminó a Benfica

Real Madrid superó de local 2-1 a Las Águilas con un tanto del brasileño y lograron la clasificación a octavos de final.

25 de febrero 2026 · 19:35hs
Real Madrid festejó de local tras una semana de idea y vueltas.

Real Madrid festejó de local tras una semana de idea y vueltas.

Luego del escándalo que se armó en el partido de ida en Portugal por las acusaciones de racismo contra Gianluca Prestianni, que fue inhabilitado para jugar la vuelta, Real Madrid se impuso por 2-1 sobre Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu y se metió en los octavos de final de la UEFA Champions League con un 3-1 global. Rafa Silva abrió el marcador para los lusos, capitaneados por Nicolás Otamendi y con minutos de Enzo Barrenechea, pero el Merengue, que contó con el ingreso de Franco Mastantuono, lo dio vuelta gracias a Aurelien Tchouameni y Vinicius Junior, protagonista de la controversia con el delantero argentino.

El PSG, actual campeón, ya clasificó a la próxima ronda, aunque debió trabajar más de la cuenta para eliminar al Mónaco. Tras ganar 3-2 en la ida y empezar abajo en la revancha, los dirigidos por Luis Enrique igualaron el segundo duelo 2-2 en el Parque de los Príncipes y esperan por Barcelona o Chelsea en octavos.

Vinicius marcó el gol del Real Madrid y se peleó con el argentino Gianluca Prestianni.

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Barcelona quedó dos puntos por debajo del Real Madrid.

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

Además, Juventus venía de perder 5-2 ante Galatasaray en Turquía, pero afronta el tiempo suplementario en Italia después de imponerse 3-0 en los 90 minutos e igualar el resultado global.

En primer turno, el Borussia Dortmund dejó escapar una ventaja de dos goles (2-0) lograda en la ida. La Atalanta remontó la historia en 57 minutos y, aunque el tanto de Karim Adeyemi llevaba todo a la prórroga, Ramy Bensebaini cometió un insólito penal en la última jugada del compromiso, que fue cambiado en la red por Lazar Samardzic para el 4-1 final (4-3 en el global) en Italia.

