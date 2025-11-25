El dólar oficial cerró este martes en $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $20 respecto del último cierre. De esta manera, la divisa estadounidense comenzó la semana en alza, luego de haber cerrado su último valor en $1.450.
El dólar oficial abrió la semana en alza: cuál fue su cotización
Este martes, el dólar oficial cotizó en $1.420 para la compra y $1.470 para la venta. La divisa estadounidense subió $20 en referencia al viernes.
25 de noviembre 2025 · 18:44hs
Otros datos del dólar oficial
En lo que es el primer día hábil de la semana, tras haber culminado el fin de semana largo por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, el dólar se recalentó y escaló 1,4% en el día.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.465 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.475.
El dólar blue se cotizó este martes en $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, con una suba de 2,49% en la jornada.
En tanto que el dólar mayorista se ubicó en $1.439, subió 2,4% y quedó a 69 pesos del techo cambiario (hoy en $1.508,48).