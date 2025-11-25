El dólar oficial abrió la semana en alza: cuál fue su cotización

Este martes, el dólar oficial cotizó en $1.420 para la compra y $1.470 para la venta. La divisa estadounidense subió $20 en referencia al viernes.

El dólar oficial cerró este martes en $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $20 respecto del último cierre. De esta manera, la divisa estadounidense comenzó la semana en alza, luego de haber cerrado su último valor en $1.450.

En lo que es el primer día hábil de la semana, tras haber culminado el fin de semana largo por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, el dólar se recalentó y escaló 1,4% en el día.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.465 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.475.

El dólar blue se cotizó este martes en $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, con una suba de 2,49% en la jornada.

En tanto que el dólar mayorista se ubicó en $1.439, subió 2,4% y quedó a 69 pesos del techo cambiario (hoy en $1.508,48).