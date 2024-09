Duro cruce entre Luis Caputo y Cristina Kirchner en X

La ex presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, protagonizaron esta tarde un duro intercambio en la red social X (ex Twitter), que incluyó insultos y reproches por el manejo de la deuda pública y los desempeños en el Poder Ejecutivo.

En ese marco, destacó un proyecto impulsado por su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, que modificaba la Ley de Manejo del Fuego para "ampliar las restricciones en el uso de las tierras afectadas. No es una ley punitivista sino de preservación y recuperación de los ecosistemas, ya que no diferencia si fue intencional el origen del fuego o no (aunque el 95% sean causados por acción humana: lobby inmobiliario, fines de explotación agrícola, etc). Por eso, la modificación busca desincentivar estas prácticas inhabilitando el loteo, división o cualquier uso de las tierras diferente al que tenían previo al incendio”, siguió el posteo.

A su vez, la ex presidenta consideró que “estaría bueno que Córdoba adecuara su normativa provincial en la materia a la Ley nacional”.

“Desde el 10 de diciembre del 2023, el Gobierno Nacional dejó de informar el reporte diario de incendios, lo que es especialmente importante en un contexto de crisis climática y mayor ocurrencia de eventos extremos (a los que el Presidente directamente niega). Por si eso no bastara, en el primer trimestre de 2024, el Gobierno Nacional no ejecutó un solo peso de los fondos asignados a Manejo del Fuego”, completó Fernández de Kirchner en la primera parte de su tweet.

La crítica de CFK por la deuda

La segunda idea del posteo, que ordenó bajo el subtítulo “De los fuegos del pasado y del futuro”, buscó hacer una analogía entre la crisis en Córdoba y lo que la ex presidenta entiende como “el incendio del país en la hoguera de la deuda”. Su comentario vino a colación de que el Gobierno flexibilizó las condiciones legales para realizar canjes de deuda en moneda extranjera.

“En el Boletín Oficial del día de hoy se publicó el decreto 846/2024, a través del cual se eliminan los requisitos que el Poder Ejecutivo y su Ministro de Economía deben cumplir en el caso de que quieran canjear o reestructurar la deuda pública. Esto es: para canjear o reestructurar deuda existente deberían mejorar monto, tasa o plazo (de acuerdo a la interpretación de la norma, debe existir mejora en dos de las tres condiciones)”, describió la ex presidenta, tal como se conoció este lunes.

Además, el cambio habilita la suscripción de deuda pública, independientemente de la moneda de pago, lo que permite al Tesoro realizar canjes de títulos en pesos a cambio de papeles nominados en otras monedas.

“¿Cuál es la urgencia del DNU publicado hoy cuando la modificación central en materia de endeudamiento ya está sometida a consideración del Congreso en el proyecto de presupuesto que con tanta pompa y tan poca audiencia presentó Milei?”, se preguntó Cristina.

Y siguió: “¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri y el FMI? ¿Ni siquiera con un ajuste desalmado e inhumano el ministro Caputo de Milei puede pagar la deuda que el ministro Caputo de Macri generó?”.

El cruce con Caputo

El funcionario, no obstante, subió el tono. “Tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de economía. Quedate chillando tranquila que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más…”, lanzó Caputo.

“Como Ministro de Macri lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora, lo de violento y misógino como ministro de Milei, la verdad que no la tenía… Se ve que es contagioso”, respondió la líder del kirchnerismo.

Pero finalizó el posteo con un video del presidente, Javier Milei, criticando a Caputo: “Mirá lo que decía de vos tu jefe actual bobo!”.

Como Ministro de Macri lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora, lo de violento y misógino como Ministro de Milei, la verdad que no la tenía… Se ve que es contagioso.

Mirá lo que decía de vos tu jefe actual bobo!



Mirá lo que decía de vos tu jefe actual bobo! https://t.co/kY1Xptmt7W pic.twitter.com/Yp8L0rSpVB — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 23, 2024

El cruce finalizó - de momento - con un último mensaje del titular del Palacio de Hacienda, que buscó quedarse con la última palabra. “Jaja, veo que me hace caso, siga chillando nomás!!”, escribió Caputo.