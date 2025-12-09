BCRA analiza permitir a bancos intercambiar criptomonedas.

La idea de avanzar hacia una mayor apertura en el uso de criptomonedas. Hay bancos que ya trabajan con exchanges. El BCRA no oficializó plazos

El Banco Central de la Argentina (BCRA) analiza permitir que los bancos tradicionales puedan intercambiar criptomonedas. La medida impulsaría la adopción de este tipo de activos por parte de los argentinos.

Aunque las fuentes de la entidad no brindaron más detalles ni especificaron plazos, una exchange cripto que opera en la Argentina aseguran que la medida podría aprobarse en abril del 2026, según explican los expertos a La Nación.

Esta posibilidad viene circulando hace tiempo entre exchanges, personas cercanas a reguladores e incluso algunos banqueros. Además, vale recordar que la idea de avanzar hacia una mayor apertura en el uso de cripto está presente en el Gobierno desde el principio de su mandato.

Estos activos, que utilizan la criptografía para garantizar la seguridad y titularidad de las transacciones entre personas, han ido ganando popularidad en los últimos años, al punto de que hoy en la Argentina hay seis veces más personas usando cripto diariamente que en un país promedio de la región de Latinoamérica, según números de Lemon.

Los expertos coinciden en que una medida que permita que los bancos operen cripto potenciaría la adopción de estos activos, aunque el impacto dependerá de cómo se diseñe la regulación. “El sistema bancario argentino viene de décadas de regulación muy rígida y restrictiva, y el impacto final dependerá de si esta apertura se hace con una visión moderna o si vuelve a repetir limitaciones históricas”, señaló Manuel Ferrari, presidente de ONG Bitcoin Argentina y cofundador de Money On Chain, aunque resaltó el potencial que tendría, incluso si la regulación inicial es limitada: “Aun así, el aspecto positivo es enorme: si bancos como Galicia, Santander o Nación comienzan a ofrecer acceso sencillo a bitcoin o stablecoins, se puede generar una nueva ola de adopción masiva. Mucha gente que nunca dio el primer paso podría acercarse a estas tecnologías desde entornos familiares".

criptomonedas.jpg

Otros especialistas coinciden con Ferrari: “Suponiendo que todos los bancos quieran salir a ofrecer cripto, contaría con canales de distribución autorizados por el BCRA con millones de CBU en cada uno. Si tenemos en cuenta que Lemon tiene unos 5 millones de usuarios en la Argentina, el BNA debe tener más de 20 millones, por lo que el impacto y la adopción se multiplicaría”, calculan.

Las exchanges cripto que existen hoy en la Argentina también celebran la medida. “Desde Lemon vemos de forma positiva el levantamiento de las restricciones regulatorias para que los bancos puedan ofrecer servicios cripto a sus clientes. Creemos que una mayor apertura del ecosistema financiero será un motor clave para la adopción masiva de activos digitales en la Argentina, promoviendo la innovación, ampliando la inclusión financiera y fortaleciendo la competitividad del país en una industria que evoluciona a gran velocidad”, consideró Juan Pablo Fridenberg, director de asuntos públicos en Lemon.

“Impulsaría a muchas más personas a invertir en cripto, al contar con la facilidad y la confianza de hacerlo a través de su banco”, reflexionó Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, que explicó que, de esta forma, el mercado local sería mucho más amplio, porque más personas se sumarían al ecosistema. “La participación de instituciones financieras consolidadas suele aumentar la confianza del público e impulsar la adopción de las criptomonedas”, apuntó Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina.

Otras fuentes consideran que nivelaría la cancha entre jugadores del sistema financiero, algo que también beneficiará a empresas. “Permitirá competir en igualdad de condiciones con otros jugadores financieros actuales y sería una medida muy beneficiosa para personas y empresas, pues les daría mayores canales e instrumentos de ahorro e inversión, a través de productos gestionados y curados por su banco de confianza”, dijo un jugador del mercado en off the record.

Criptomonedas.jpg Criptomonedas, un mundo que se debe conocer para que sea rentable.

Impacto en los bancos

Los expertos consultados hablan de un trabajo complementario entre las exchanges cripto que hoy existen y las entidades bancarias tradicionales. En distintos países se está transitando hacia una convergencia entre estos dos mundos y en la Argentina debería suceder algo similar.

“Estamos en contacto con el BCRA en forma permanente, para que se habilite a las entidades financieras la posibilidad de ofrecer a sus clientes la compra, venta y custodia de criptomonedas, así como la tokenización de activos. Los clientes buscan este tipo de soluciones y las quieren encontrar en las mismas apps donde realizan en su día a día pagos, cobros e inversiones de manera simple y segura”, se expresó desde una entidad bancaria consultada.

Hoy ya hay bancos asociados con exchanges que están trabajando este marco, de tal manera que, cuando se levante la prohibición, puedan empezar a operar cripto al instante. Entidades bancarias como el Banco Galicia, Santander o Supervielle podrían operar criptoactivos.