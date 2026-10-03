Siete de cada 10 argentinos ya usan Inteligencia Artificial para organizar sus finanzas o quieren hacerlo

Una encuesta de Mercado Pago reveló el creciente interés por incorporarInteligencia Artificial a la gestión del dinero y las operaciones financieras.

La inteligencia artificial comienza a ocupar un lugar cada vez más relevante en la relación de los argentinos con sus finanzas. Una encuesta realizada por Mercado Pago entre 900 usuarios de todo el país reveló que el 71% ya utiliza herramientas de IA para organizar su dinero o tiene interés en comenzar a hacerlo.

El relevamiento también mostró que ocho de cada diez encuestados consideran que esta tecnología transformará la manera en que las personas administran sus finanzas.

Los resultados fueron difundidos en el marco del relanzamiento de Mago, el asistente de inteligencia artificial integrado en la aplicación de Mercado Pago, que incorporó nuevas funciones para facilitar distintas gestiones financieras.

El uso de IA se extiende a las finanzas

De acuerdo con la encuesta, el 83% de los participantes utilizó alguna vez un asistente de inteligencia artificial. Un 43% afirmó hacerlo con frecuencia, mientras que otro 40% señaló que lo utiliza ocasionalmente.

Hasta ahora, los principales usos de estas herramientas están vinculados con el trabajo o el estudio, mencionados por el 61% de los consultados, y con la resolución de dudas cotidianas, con el 59%.

En el ámbito financiero, el uso todavía es menor, aunque existe un amplio margen de crecimiento. El 24% aseguró que ya emplea IA para organizar sus finanzas, mientras que otro 47% manifestó interés en hacerlo.

La seguridad de los datos aparece como el principal aspecto considerado por los usuarios antes de incorporar estas herramientas a la gestión de su dinero. El 75% la señaló como un factor determinante.

Qué nuevas funciones incorpora Mago

Mago funciona dentro de la aplicación de Mercado Pago y permite interactuar mediante lenguaje natural. La herramienta utiliza información disponible en la cuenta del usuario para responder consultas y realizar distintas gestiones.

Entre las nuevas funciones se encuentra el análisis de gastos y el pago de la tarjeta de crédito. El asistente puede mostrar los consumos categorizados, informar las fechas de cierre y vencimiento y permitir el pago total o parcial desde la misma conversación.

También permite configurar alertas personalizadas sobre vencimientos y saldos, identificar beneficios y descuentos disponibles y recibir avisos cuando el precio del dólar MEP alcanza un valor previamente establecido por el usuario.

En el caso de los comerciantes, la herramienta incorpora la posibilidad de programar pagos recurrentes a proveedores y realizar múltiples transferencias a distintos destinatarios en una sola operación.

Texto, imágenes, documentos y voz

La interacción con Mago se realiza principalmente mediante texto, aunque el sistema también permite utilizar imágenes, documentos y mensajes de voz. Entre las posibilidades se encuentra compartir una factura o una captura de pantalla con el alias de un contacto para realizar una gestión.

Otra de las funciones destacadas está vinculada con la detección de posibles estafas y fraudes. El usuario puede describir un mensaje, una llamada o un correo sospechoso y consultar si se trata de un contacto oficial de Mercado Pago o de un posible intento de fraude.

Desde la compañía señalaron que las operaciones sensibles requieren la confirmación del usuario y se completan dentro de la misma conversación, sin necesidad de ingresar en diferentes secciones de la aplicación.

Agustín Onagoity, vicepresidente de Mercado Pago Argentina, sostuvo que el objetivo de esta nueva etapa es que Mago pueda ayudar a ordenar y anticipar situaciones vinculadas con las finanzas personales.

Según explicó, los resultados de la encuesta muestran que existe una oportunidad para ampliar el uso de la inteligencia artificial en la administración cotidiana del dinero.