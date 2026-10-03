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La sub 14 de Rowing volvió a gritar campeón y va por más

Las dirigidas por Verónica Zapata vencieron a Estudiantes en la final y sacaron boleto a la Copa Argentina de clubes, que se disputará en noviembre.

Alan Barbosa

Por Alan Barbosa

3 de octubre 2026 · 20:02hs
La sub 14 de Rowing volvió a gritar campeón y va por más.

Foto: Ricardo Centurión / Rowing

La sub 14 de Rowing volvió a gritar campeón y va por más.

Paraná Rowing Club volvió a celebrar un título provincial con su categoría Sub 14 femenina. Las chicas se consagraron tricampeonas de la Liga Provincial de Vóleibol de Menores tras ganar la Copa de Oro disputada en Gualeguaychú y, como premio, consiguieron la clasificación a la Copa Argentina de Clubes, que se jugará del 20 al 25 de noviembre en Chapadmalal.

Rowing Azul derrotó en la final al CAE por 3 sets a 1, con parciales de 25-16, 25-20, 15-25 y 25-15. En semifinales había superado a CAI de Gualeguaychú, mientras que Estudiantes dejó en el camino a Paracao Azul. Así, el conjunto de la capital entrerriana volvió a quedarse con la máxima competencia provincial de su categoría.

En diálogo con UNO, la entrenadora Verónica Zapata explicó que el campeonato es el resultado de un proceso que comenzó varios años atrás y que tuvo como objetivo ordenar y potenciar el material que había en las categorías formativas del club. “Esta es la tercera camada en esta categoría que logra el campeonato provincial”, señaló la entrenadora, quien se incorporó al trabajo en 2021. Según recordó, el comienzo no fue sencillo: aquel primer año el equipo terminó octavo entre los ocho mejores.

A partir de allí comenzó una construcción que dio sus frutos con el paso del tiempo. Al año siguiente Rowing llegó a la final y, posteriormente, empezó una etapa de títulos. La actual camada tiene jugadoras que ya habían formado parte de aquel proceso y otras que se sumaron desde diferentes equipos y competencias. “Fue como armar un equipo de cero. Si bien algunas se conocían, era un grupo bastante nuevo y fue todo un desafío”, contó.

La definición del Super 8 tuvo además un condimento especial. Los ocho mejores equipos surgieron del cruce entre los representantes de las asociaciones de Paraná, Uruguay y Gualeguaychú, y Rowing tuvo una zona muy pareja antes de avanzar a las instancias decisivas. En la final apareció nuevamente un rival conocido: Estudiantes de Paraná. “Lo consideramos el clásico, porque todo el tiempo nos estamos enfrentando. Somos parejos y veníamos perdiendo los últimos partidos, así que íbamos con ganas de revancha”, relató la entrenadora.

La sub 14 de Rowing volvió a gritar campeón y va por más

El título, sin embargo, no es el punto final. Ahora el gran objetivo estará en Chapadmalal, donde las campeonas representarán a Paraná y a Entre Ríos en la Copa Argentina de Clubes. La vara está alta. En la edición anterior, Rowing terminó tercero y quedó a un paso de conseguir un lugar para disputar un torneo Sudamericano de Clubes, ya que los dos primeros puestos otorgaban esa posibilidad. La camada 2024, en tanto, había finalizado quinta. “Es un desafío bastante grande. Todos los años todos los equipos se preparan y es sumamente parejo”, explicó Zapata.

El grupo comenzó a trabajar desde principios de año con ese objetivo y ahora buscará llegar de la mejor manera a noviembre. Para eso, además de los entrenamientos, las familias llevan adelante diferentes actividades para recaudar fondos y afrontar los costos del viaje. “Es un viaje muy caro. Se está haciendo un montón de cosas, estamos haciendo eventos y recaudando de todos lados. Hay mucho acompañamiento”, destacó la entrenadora.

En lo deportivo, el trabajo apunta ahora a pulir detalles. Zapata describió al equipo como un conjunto alto y agresivo tanto en ataque como en el saque, aunque reconoció que todavía hay aspectos por mejorar, especialmente en recepción y bloqueo. “El juego está. Ellas ya saben a lo que juegan y se recontra conocen. Entonces es ir a lo fino, a los detalles”, sostuvo.

La sub 14 de Rowing volvió a gritar campeón y va por más.

La sub 14 de Rowing volvió a gritar campeón y va por más.

Otro punto que distingue al equipo es la cantidad de partidos que acumulan sus integrantes. Además de competir en Sub 14, todas forman parte de la categoría Sub 16 en la competencia local, por lo que durante el año también se enfrentan a jugadoras uno o dos años mayores. Para Zapata, ese recorrido deportivo también tiene un valor que excede los resultados. La entrenadora destacó la importancia del compañerismo, la empatía, el compromiso y el respeto por los rivales y los árbitros. “Lo que te da el deporte en equipo es un sentido de pertenencia, sentirte parte de algo más grande que vos. Lo que hacés o no hacés afecta directamente a la compañera del lado”, explicó.

En ese sentido, remarcó que las jugadoras no solamente entrenan dentro de la cancha: también realizan gimnasio y talleres complementarios. “Tratamos de inculcarles que lo que importa cuesta. Si fuera fácil, lo haría todo el mundo. Tenés que trabajar y construir pasito a pasito, día a día y con cada detalle”, cerró.

Verónica Zapata, entrenador de Rowing sub 14

Rowing Liga Provincial Vóleibol Sub 14
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