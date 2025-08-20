Diputados aprobó el rechazo al veto a la emergencia en Discapacidad.

La oposición de la Cámara de Diputados rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la Ley de emergencia en Discapacidad.

La oposición de la Cámara de Diputados rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la Ley de emergencia en Discapacidad, al haber logrado los dos tercios para insistir con la sanción de la norma aprobada por el Congreso.

El rechazo al veto fue respaldado por 172 diputados de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Innovación Federal, una decena de la UCR y hasta dos libertarios (Marcela Pagano y Carlos D'Alessandro), en tanto que apenas 73 legisladores votaron a favor de la decisión presidencial.

La sesión en Diputados

Tras haber dado este paso firme, ahora la oposición tiene el desafío de ratificar el no al veto en el Senado para que la ley de emergencia Discapacidad entre en vigencia.

Al tomar la palabra, el diputado nacional del Frente de Izquierda Alejandro Vilca recordó que "los derechos de discapacitados están consagrados en la Constitución”.

“Cuando Milei ataca a los más vulnerables, tanto a personas con discapacidad como jubilados, decimos que es un cobarde al servicio del Fondo Monetario Internacional, porque para ellos sí hay plata”, lamentó el dirigente jujeño del PTS.

A su turno, la diputada de la Coalición Cívica Victoria Borrego advirtió que “las acciones del Poder Ejecutivo están violando con la Constitución y Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”.

“El otro punto que hace referencia al gobierno es que con esta ley se desfinanciaría el fondo de redistribución y aquí quiero decir que entiendo que el primero que ha desfinanciado ese fondo ha sido el gobierno beneficiando a las prepagas”, acotó.

Para Borrego, “el límite hasta el que está llegando el gobierno es criminal” y afecta los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Por su parte, Danya Tavela (Democracia para Siempre) afirmó que “acá hay un solo responsable de que estemos en esta situación y es el Gobierno Nacional".

"El Presidente de la Nación decidió hacer el ajuste fácil, que va sobre aquellos que son los más vulnerables”, afirmó.

La radical bonaerense denunció que “el ajuste del Gobierno no fue a la casta” sino que por el contrario “conformó una casta que vive a costa de licuar los salarios, las jubilaciones, pensiones discapacidad, salud y educación”.

“El Presidente, en vez de resolver aunque sea parte del problema que atraviesan las familias, eligió vetar la ley para demostrar autoridad, una autoridad que se construye con crueldad. Los argentinos tenemos claro que el límite es el bienestar de nuestros conciudadanos y hemos decidido defenderlos”, apuntó.

“Queremos un Estado que funcione de manera eficiente. No les puede llevar un año y medio hacer auditorías. No pueden gestionar, así como tampoco podía el Gobierno anterior que acumulaba retrasos de hasta 90 días", concluyó Tavela.

El jefe de la bancada de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, detalló que la recomposición de las prestaciones en discapacidad representanun 0.03% del PBI, de acuerdo a los números de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

“¡Explíquenme por qué en el veto dice que las medidas sancionadas cuestan 6%!”, se quejó el bonaerense.

“La verdadera realidad de un padre que tiene un hijo con discapacidad es tremenda. Pocas veces vamos a tener la posibilidad de aprobar en este Congreso una ley tan noble. Eso no nos convierte en degenerados fiscales ni golpistas”, siguió.

Por otra parte, Juliano pidió "desenmascarar a los que dicen que quieren terminar la corrupción pero tienen audios donde el titular de la ANDIS (Diego Spagnuolo) pide coimas".

En tanto, la diputada de la UCR Natalia Sarapura sostuvo que el rechazo al veto de la ley "generó un consenso social y político que hoy se ratificó.

La jujeña puso en valor “la resistencia, la resiliencia y el mensaje de dignidad” de las personas con discapacidad y sus dirigentes.

Esteban Paulón (Encuentro Federal) cuestionó al Gobierno por "poner a alguien que no tiene inguna capacidad al frente de la agenda de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

“Será amigo de Milei, pero de discapacidad no sabe nada”, fustigó el socialista santafesino, y recordó sus agravios a Ian Moche, un niño con autismo.

Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) señaló que “esta semana quedó claro que el gobierno puede comprometer nuevo gasto por 500 mil milllones de pesos por mes para sostener el valor del dólar, pero no pueden encontrar una mínima porción de ese impacto fiscal para aminorar la situación que viven las personas con discapacidad”

“No se trata de gastar más sino de gastar bien”, completó la bonaerense, que es candidata de Provincias Unidas para renovar su banca en la Cámara de Diputados.