Diputados aprobaron cambios clave en la comisión investigadora del caso $LIBRA

El proyecto de resolución reunió 138 votos a favor, 91 en contra y 7 abstenciones. La iniciativa estira el plazo de investigación hasta el 10 de noviembre.

Pasada la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución que modifica el reglamento de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA y permitirá destrabar la designación de autoridades. Fueron 138 votos a favor, 91 en contra y 7 abstenciones.

El texto avalado por el pleno establece que, en caso de empate, las autoridades deben surgir de los bloques que tengan mayoría en el pleno de la Cámara de Diputados; el quórum será el establecido en el artículo 108 del reglamento; la decisión mayoritaria será la que cuente con el voto del presidente, en caso de empate; y el plazo vigente para presentar informes se extiende hasta el 10 de noviembre del 2025.

Diputados convirtió en Ley la redistribución de los ATN a las provincias

Cambios clave

A partir de los cambios en el reglamento, el flanco de la oposición -Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda- podrá imponer su moción para designar presidente ya que cuenta con 136 integrantes si se cuentan las cinco bancadas.

Segundos antes de votar, el diputado nacional Maximiliano Ferraro propuso una modificación al dictamen de mayoría para que la próxima semana se convoque a una reunión constitutiva de la Comisión Investigadora del Caso $LIBRA dentro de los próximos cinco días hábiles.

El caso

El caso $LIBRA estalló el 14 de febrero pasado, cuando el presidente Milei promocionó en su cuenta en X la criptomoneda $LIBRA, la cual se desplomó horas después generando pérdidas millonarias a sus inversores.

La polémica escaló cuando se reveló que Milei había mantenido reuniones previas con los responsables del proyecto: Julian Peh, Mauricio Novelli y el americano Hayden Davis. El acceso al presidente fue franqueado por su hermana, Karina Milei, según los registros de audiencias de la Casa Rosada. Actualmente, tramita una causa penal en el país y otra en Estados Unidos.