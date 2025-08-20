Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

El oficialismo ratificó el veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones

El oficialismo logró convalidar en la Cámara de Diputados el veto del presidente Javier Milei a la ley que aumentaba 7,2% todas las jubilaciones y pensiones.

20 de agosto 2025 · 20:40hs
El oficialismo logró los 83 votos para mantener el veto de Javier Milei.

El oficialismo logró este miércoles convalidar en la Cámara de Diputados el veto del presidente Javier Milei a la ley que aumentaba 7,2% todas las jubilaciones y pensiones, y el incremento del bono de 70 mil a 110 mil pesos. Dado que se necesita que los vetos sean rechazados por ambas Cámaras, la decisión del Poder Ejecutivo quedará firme.

La oposición sumó 160 votos a favor del proyecto original y el oficialismo aglutinó 83 rechazos. También hubo seis abstenciones que jugaron a favor del oficialismo porque al estar presentes aumentaron el umbral necesario para llegar a los dos tercios.

Entre los que se abstuvieron se destacan los cuatro diputados de Misiones que responden al líder renovador Carlos Rovira, María Eugenia Vidal (PRO) y la entrerriana Marcela Antola.

Un triunfo para Javier Milei

Fue una importante victoria legislativa para los libertarios tras haber sido derrotados al inicio de la sesión cuando se debatió el veto a la emergencia en discapacidad,que fue ratificada con 172 votos afirmativos contra 72 en contra.

La oposición vio una luz de esperanza cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, sometió a votación la habilitación del debate: consiguió 159 votos afirmativos, que representaban dos tercios gracias a la gran cantidad de ausentes (18). Para alcanzar esa mayoría agravada fue clave la ausencia de cinco diputados de LLA y cuatro del PRO, ya que las ausencias bajan el umbral para llegar a los dos tercios.

Sin embargo, al momento de las exposiciones algunos diputados, como el liberal Ricardo López Murphy, aclaró que si bien había levantado la mano para debatir el tema, no acompañaría el proyecto de ley original porque está “mal diseñado”. Luego comenzó a circular el rumor de que la Casa Rosada se había contactado con varios gobernadores para conseguir que sus alfiles se abstengan.

