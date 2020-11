Cuando tenía 13 años, Lara pasó por un kiosco para comprar el diario y en la tapa de una revista vio dos fotos: arriba estaba la cara del ídolo y abajo una suya, pixelada, tomada de su cuenta personal en Facebook. “El supuesto hijo de Maradona”, leyó en el título. Y quedó consternado.

Volvió corriendo a su casa y primero habló con su abuela, quien se enojó por la manera en la que su nieto se había enterado. Furiosa, la mujer lo llamó a Lara. Y Santiago se sentó con los dos: necesitaba que alguien le diera una explicación, una respuesta que lo sacara del desconcierto de un interrogante que acababa de inaugurar. La encontró en las palabras de quien suponía que era su papá.

Lara.jpg

El hombre le contó entonces que en 2005 Natalia Garat sabía que el cáncer de pulmón la iba a derrotar más temprano que tarde. Llamó a su pareja para contarle que Santiago -por aquel entonces de cuatro años- no era hijo suyo sino de Maradona, a quien había conocido en un encuentro ocasional durante la breve etapa en la que trabajó como modelo. Y le rogó que, pese a esa revelación, lo criara como venía haciéndolo, y sin decirle nada al respecto hasta que cumpliera 15 años. Marcelo aceptó. Una semana después Natalia murió. Nueve años más tarde, la foto de esa tapa precipitaría sus planes.

Los Lara se presentaron en la Justicia, retomando los trámites que había iniciado Natalia, aquellos que no pudo proseguir al enfermar. No obstante, se buscó preservar la identidad de Santiago, protegerlo de lo que podría ser un posible asedio de la prensa. El joven terminó apareciendo en la televisión de manera paulatina. Recién en octubre de 2016 se difundió su imagen.

Pese a su búsqueda, el ADN no se realizó, Diego no lo reconoció, y el caso fue perdiendo la atención de la prensa.

Lara1.jpg

En septiembre de 2019 Santiago se sentó en el living de Intrusos para hablar en profundidad sobre su caso. “Hay muchas cosas que no puedo hablar, no quiero hablar tampoco porque me toca un poco, digamos, pero dentro de todo lo que me contaron, es cómo se conoció mi madre con Maradona: a través de Ferrito (Carlos Ferro Viera). No sé si presentarla: sé que eran amigos, que se conocían. (Es) lo que me contaron a mí”.

Ese mismo año el abogado Matías Morla reconoció que era posible que Santiago fuera hijo de Diego. Y se mostró dispuesto a colaborar para arribar a la verdad. Tampoco hubo avances.

Ante la muerte del Astro Lara avanzó en el reclamo de filiación que se tramita en el Juzgado de Familia N° 7 de La Plata, solicitando que se designe un perito especialista en examen de tipicidad de ADN con el objetivo de establecer los porcentajes de compatibilidad con el astro. Por esa razón, sus restos deberían trasladados a la morgue de La Plata “para su conservación”.