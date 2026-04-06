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Federación: liberaron a los padres de la menor discapacitada que murió en su casa

En Federación, la Justicia dispuso la libertad de los padres de la menor fallecida, aunque seguirán ligados a la causa. El caso generó conmoción.

6 de abril 2026 · 21:35hs
En Federación

En Federación, la Justicia dispuso la libertad de los padres de la menor fallecida, aunque seguirán ligados a la causa.

La Justicia liberó a los padres de la menor fallecida en Federación y dispuso que ambos continúen sometidos al proceso con medidas sustitutivas de la prisión preventiva, en el marco de una causa que sigue en plena investigación y sin definiciones concluyentes.

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En Federación, la Justicia liberó a los padres

La decisión fue adoptada por el juez de Garantías, Sergio Rondoni Caffa, quien resolvió otorgar la libertad inmediata a los progenitores de la niña, identificada como Luana, aunque deberán cumplir condiciones judiciales mientras avanza el expediente, publicó Radio City.

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El caso generó un fuerte impacto en la comunidad desde el momento en que se conoció el hallazgo del cuerpo de la menor en su vivienda, lo que motivó la intervención de la fiscalía y la detención inicial de sus padres.

Luana, de 15 años y con parálisis cerebral, fue encontrada muerta el pasado jueves. Los peritajes forenses fueron contundentes al señalar que la data de muerte era de al menos 30 días, periodo en el cual la madre habría impedido el ingreso de familiares al cuarto alegando una “enfermedad contagiosa”.

Federación Padres discapacitada Justicia
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