Crece la controversia por los créditos del Banco Nación a funcionarios

Se filtra una lista de 50 legisladores y funcionarios de todos los bloques, involucrados en el otorgameinto de créditos del Banco Nación

Federico Sharif Menem, sobrino de Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem, obtuvo un crédito de $357 millones del Banco Nación. El joven de 24 años es secretario privado de Martín Menem. El préstamo es elevado en relación con su capacidad crediticia declarada.

Federico Sharif Menem, sobrino de Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem, obtuvo un crédito de $357 millones del Banco Nación. El joven de 24 años es secretario privado de Martín Menem. El préstamo es elevado en relación con su capacidad crediticia declarada.

Creciente a polémica por la concesión de créditos hipotecarios en el Banco Nación de alto valor a figuras del poder político en Argentina , como funcionarios del Ministerio de Economía, legisladores y tuiteros.

Investigaciones basadas en datos públicos expone un listado de cincuenta beneficiarios que incluye a legisladores y funcionarios tanto del oficialismo como de diversos bloques de la oposición .

Diputados de LLA se defendieron del escándalo por los créditos del Banco Nación

La investigación revela que estas deudas fueron contraídas mayoritariamente con el Banco Nación, aunque también participan entidades financieras privadas. El conflicto escaló a partir de las dudas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que motivó un escrutinio más severo sobre el acceso de la clase política a estos financiamientos.

Este panorama evidencia que las operaciones bancarias bajo sospecha atraviesan todo el arco ideológico del Congreso y algunas gobernaciones provinciales.

Banco Nación funcionarios libertarios

La lista de todos los bloques involucrados

En el marco de la creciente polémica por el patrimonio de altos mandos del Poder Ejecutivo, se dio a conocer una extensa nómina de 50 diputados, senadores y funcionarios nacionales que han contraído créditos hipotecarios de alto valor en entidades bancarias públicas y privadas.

El listado, al que accedió el medio especializado Parlamentario, sitúa en los primeros puestos a figuras de diversas extracciones. El segundo lugar del "top 50" lo ocupa el diputado de Provincias Unidas, Ignacio García Aresca, con una deuda total cercana a los 520 millones de pesos, de los cuales 83,4 millones corresponden a un crédito hipotecario con el Banco Nación (BNA).

Asimismo, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, cercano al Gobierno, registra deudas por 330 millones de pesos con entidades privadas como los bancos Macro y Santander.

Virgina Gallardo

Dentro de las filas de La Libertad Avanza y sus aliados cercanos, destacan los siguientes nombres y montos:

Mariano Campero (LLA): Contrajo una deuda de 323 millones de pesos en BNA.

Francisco Paoltroni (Senador LLA): Acredita una deuda de $300.436.000 con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Lorena Villaverde (LLA): Posee un crédito de 277 millones con el BNA y otra deuda de 19 millones con FCA Compañía Financiera.

y otra deuda de 19 millones con FCA Compañía Financiera. Alejandro Bongiovanni (LLA): Registra un crédito de 255 millones de pesos con el BNA.

María Virginia Gallardo (LLA): Mantiene un crédito de $159.769.000 con el Banco Nación.

Federico Pelli (LLA): Debe $146.185.000 al BNA.

Bruno Olivera Lucero (Senador LLA): Registra una deuda de $32.799.000 con el ICBC.

Registra una deuda de $32.799.000 con el ICBC. Federico Sharif Menem, sobrino de Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem, obtuvo un crédito de $357 millones del Banco Nación a los 24 años, generando controversia por presuntos tratos preferenciales. El joven, secretario privado de Martín Menem en el Congreso desde 2024, accedió a este monto millonario a pesar de tener un salario registrado que rondaría los $2 millones. El préstamo es elevado en relación con su capacidad crediticia declarada.

Federico Sharif Menem sobrino de Martín Menem

Participación de la oposición y otros bloques

Martín Maquieyra (PRO): Tomó un crédito del BNA por $213.292.000.

Juan Manuel López (ex-CC): Mantiene un crédito con el BNA por $199.267.000.

Ana María Ianni (Unión por la Patria): Su deuda se divide entre el BNA (58.274.000 ) y el Banco Credicoop (240.175.000).

) y el Banco Credicoop (240.175.000). Jimena López (Massismo): Posee un crédito con el Banco Macro por $148.553.000.

Posee un crédito con el Banco Macro por $148.553.000. Fernanda Ávila (Elijo Catamarca): Registra $140.624.000 con el Banco Nación.

Ernesto “Pipi” Alí (UP): Tomó un crédito de $130.350.000 del Banco Supervielle.

Tomó un crédito de $130.350.000 del Banco Supervielle. Anabel Fernández Sagasti (Senadora UP): Tiene un crédito hipotecario del BNA por $109.209.000.

Mariela Coletta (UCR): Adeuda $106.100.000 al Banco Ciudad.

Itai Hagman (UP): Registra un crédito con el Banco Galicia por 84 millones de pesos.

La difusión de estos datos es una consecuencia directa del impacto generado por la compra de un departamento en la zona exclusiva de Caballito por parte de Manuel Adorni.

Este hecho motivó una ampliación de denuncias judiciales para investigar el origen de los fondos utilizados por el vocero presidencial.En respuesta, algunos legisladores como Campero y Bongiovanni utilizaron sus redes sociales para realizar descargos, señalando que los créditos fueron gestionados antes de su incorporación formal a La Libertad Avanza, aunque en ese momento ya prestaban apoyo legislativo al espacio oficialista.

La lista cierra con montos menores, como los de los legisladores Sergio Capozzi ($24,9 millones en ICBC y 10,8 millones en Galicia), Ana Fabiola Aubone (25,4 millones en BNA y 21,1millones en Supervielle) y la senadora EdithTerenzi (16,6 millones con Rombo Compañía Financiera).