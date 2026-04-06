Uno Entre Rios | Ovación | Argentinos

Argentinos venció a Banfield en un partidazo lleno de goles

El Bicho se impuso 3-2 en La Paternal por la fecha 13 del Torneo Apertura en un duelo cambiante y con emociones hasta el final.

6 de abril 2026 · 21:49hs
Argentinos ganó bajo la lluvia en La Paternal.

Argentinos ganó bajo la lluvia en La Paternal.

Argentinos Juniors se quedó con un triunfo clave al vencer 3-2 a Banfield en La Paternal, en el cierre de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, en un partido que tuvo de todo: goles, cambios de dominio y emoción hasta el final.

El equipo local arrancó mejor y logró marcar diferencias en el primer tramo del encuentro. Nicolás Oroz abrió el marcador a los 14 minutos y, apenas seis minutos después, Emiliano Viveros amplió la ventaja para el Bicho, que parecía encaminar la noche. Sin embargo, Banfield reaccionó y se metió rápidamente en partido. A los 28 minutos, David Salazar descontó y volvió a poner en juego al Taladro, que aprovechó algunos desajustes defensivos del local para equilibrar el desarrollo.

Instituto venció 2 a 0 a Defensa y Justicia en Córdoba.

Instituto derrotó a Defensa en el cierre de la fecha 13

Forestello  dejó Patronato.

Forestello dejó de ser el entrenador de Patronato

En el segundo tiempo, el conjunto visitante golpeó de entrada y logró el empate. Mauro Méndez marcó a los 47 minutos y estableció el 2-2 en un momento clave del partido, cuando Argentinos aún no se había acomodado en el complemento. A partir de allí, el encuentro se volvió más abierto, con ambos equipos buscando el triunfo. Argentinos retomó el protagonismo, manejó la pelota y generó las situaciones más claras, ante un Banfield que apostó a responder de contra.

Argentinos venció a Banfield en un partidazo lleno de goles

argentinos banfield
Argentinos ganó bajo la lluvia en La Paternal.

Argentinos ganó bajo la lluvia en La Paternal.

La diferencia llegó a los 71 minutos, cuando Alan Lescano apareció para marcar el 3-2 definitivo y desatar el festejo en La Paternal. El tanto terminó siendo decisivo en un duelo que se mantuvo incierto hasta el cierre. En los minutos finales, Banfield empujó en busca del empate, incluso con llegadas aéreas y centros al área, pero no logró concretar sus chances. Argentinos, en tanto, sostuvo la ventaja con orden y cerró un triunfo importante.

Con este resultado, el Bicho se mantiene en los puestos de arriba de su zona y ratifica su buen momento en el torneo, mientras que Banfield sigue sin poder sumar como visitante y quedó relegado en la tabla.

Argentinos Banfield La Paternal Argentinos Juniors
Noticias relacionadas
El joven golpeado.

Brutal agresión a un joven: conmoción y repudio en el Club Atlético San Agustín

En el Campeonato Argentino se vivieron intensas jornadas en las que los palistas no regalaron absolutamente nada.

Pasó el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional en Gualeguaychú

Franco Colapinto estará en la Argentina.

Venta de entradas para ver a Colapinto en Argentina

La Selección Argentina de hockey sobre patines logró el bicampeonato en el certamen.

La Selección Argentina alzó el trofeo en Suiza

Ver comentarios

Lo último

Instituto derrotó a Defensa en el cierre de la fecha 13

Instituto derrotó a Defensa en el cierre de la fecha 13

Semana Santa: miles de personas pasaron por la feria de emprendedores y gastronomía en Paraná

Semana Santa: miles de personas pasaron por la feria de emprendedores y gastronomía en Paraná

Paraná: Salud invirtió en una torre de laparoscopía para el hospital San Roque

Paraná: Salud invirtió en una torre de laparoscopía para el hospital San Roque

Ultimo Momento
Instituto derrotó a Defensa en el cierre de la fecha 13

Instituto derrotó a Defensa en el cierre de la fecha 13

Semana Santa: miles de personas pasaron por la feria de emprendedores y gastronomía en Paraná

Semana Santa: miles de personas pasaron por la feria de emprendedores y gastronomía en Paraná

Paraná: Salud invirtió en una torre de laparoscopía para el hospital San Roque

Paraná: Salud invirtió en una torre de laparoscopía para el hospital San Roque

Argentinos venció a Banfield en un partidazo lleno de goles

Argentinos venció a Banfield en un partidazo lleno de goles

Forestello dejó de ser el entrenador de Patronato

Forestello dejó de ser el entrenador de Patronato

Policiales
Federación: liberaron a los padres de la menor discapacitada que murió en su casa

Federación: liberaron a los padres de la menor discapacitada que murió en su casa

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

Ovación
Argentinos venció a Banfield en un partidazo lleno de goles

Argentinos venció a Banfield en un partidazo lleno de goles

Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

Venta de entradas para ver a Colapinto en Argentina

Venta de entradas para ver a Colapinto en Argentina

Pasó el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional en Gualeguaychú

Pasó el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional en Gualeguaychú

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

La provincia
Semana Santa: miles de personas pasaron por la feria de emprendedores y gastronomía en Paraná

Semana Santa: miles de personas pasaron por la feria de emprendedores y gastronomía en Paraná

Paraná: Salud invirtió en una torre de laparoscopía para el hospital San Roque

Paraná: Salud invirtió en una torre de laparoscopía para el hospital San Roque

Enersa advirtió sobre un sitio web falso y estafas virtuales

Enersa advirtió sobre un sitio web falso y estafas virtuales

Entre Ríos: prorrogan permisos de transporte puerta a puerta y suburbanos hasta fin de año

Entre Ríos: prorrogan permisos de transporte "puerta a puerta" y suburbanos hasta fin de año

Paraná tuvo un fin de semana turístico con números positivos

Paraná tuvo un fin de semana turístico con números positivos

Dejanos tu comentario