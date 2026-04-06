El Bicho se impuso 3-2 en La Paternal por la fecha 13 del Torneo Apertura en un duelo cambiante y con emociones hasta el final.

Argentinos Juniors se quedó con un triunfo clave al vencer 3-2 a Banfield en La Paternal , en el cierre de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, en un partido que tuvo de todo: goles, cambios de dominio y emoción hasta el final.

El equipo local arrancó mejor y logró marcar diferencias en el primer tramo del encuentro. Nicolás Oroz abrió el marcador a los 14 minutos y, apenas seis minutos después, Emiliano Viveros amplió la ventaja para el Bicho, que parecía encaminar la noche. Sin embargo, Banfield reaccionó y se metió rápidamente en partido. A los 28 minutos, David Salazar descontó y volvió a poner en juego al Taladro, que aprovechó algunos desajustes defensivos del local para equilibrar el desarrollo.

En el segundo tiempo, el conjunto visitante golpeó de entrada y logró el empate. Mauro Méndez marcó a los 47 minutos y estableció el 2-2 en un momento clave del partido, cuando Argentinos aún no se había acomodado en el complemento. A partir de allí, el encuentro se volvió más abierto, con ambos equipos buscando el triunfo. Argentinos retomó el protagonismo, manejó la pelota y generó las situaciones más claras, ante un Banfield que apostó a responder de contra.

Argentinos venció a Banfield en un partidazo lleno de goles

argentinos banfield Argentinos ganó bajo la lluvia en La Paternal.

La diferencia llegó a los 71 minutos, cuando Alan Lescano apareció para marcar el 3-2 definitivo y desatar el festejo en La Paternal. El tanto terminó siendo decisivo en un duelo que se mantuvo incierto hasta el cierre. En los minutos finales, Banfield empujó en busca del empate, incluso con llegadas aéreas y centros al área, pero no logró concretar sus chances. Argentinos, en tanto, sostuvo la ventaja con orden y cerró un triunfo importante.

Con este resultado, el Bicho se mantiene en los puestos de arriba de su zona y ratifica su buen momento en el torneo, mientras que Banfield sigue sin poder sumar como visitante y quedó relegado en la tabla.