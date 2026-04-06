Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Gustavo Brondino continuará detenido mientras avanza la investigación por el crimen de Daiana Mendieta, cuyo cuerpo fue hallado en un aljibe en octubre de 2025. El acusado permanecerá alojado en la Unidad Penal de Gualeguay

En una audiencia celebrada el pasado miércoles 1 de abril, la justicia de Rosario del Tala resolvió prorrogar la prisión preventiva de Norberto Gustavo Brondino por un lapso de sesenta días, a partir del 5 de abril de 2026. La medida fue solicitada por la fiscal Emilce Paola Reynoso, contando con la conformidad de la querella que representa a los padres de la víctima, Daiana Mendieta. Brondino, de 55 años, enfrenta cargos por homicidio doblemente agravado, resistencia a la autoridad y amenazas calificadas.

TE PUEDE INTERESAR >>> Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

A pesar de la resolución, la defensa técnica del imputado, ejercida por el abogado Claudio Manfroni Reynoso, manifestó su disconformidad e interpuso un recurso de apelación. No obstante, la magistrada concedió el recurso sin efecto suspensivo, por lo que la prórroga de la detención se mantiene firme mientras el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay analiza el planteo.

Mendieta Brondino Daiana Mendieta fue encontrada sin vida el 7 de octubre y el único imputado del femicidio es Gustavo Brondino.

El caso que conmocionó a la región

El proceso judicial se enmarca en el femicidio de Daiana Mendieta, quien desapareció el 3 de octubre de 2025 tras salir de su casa en un automóvil que luego fue hallado abandonado. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue localizado el martes 7 de octubre al fondo de un aljibe en una propiedad abandonada, en una zona rural a seis kilómetros de Gobernador Mansilla. La autopsia reveló que la joven presentaba un golpe en la parte posterior del cráneo. Las sospechas sobre Brondino, vecino de la víctima, se fortalecieron desde el inicio de la investigación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario UNO de Entre Ríos (@unoentrerios)

TE PUEDE INTERESAR >>>> Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Al momento de su detención, el acusado amenazó a los efectivos policiales con un arma de fuego e intentó dispararse, lo que sumó cargos por resistencia a la autoridad y amenazas a la causa principal por el homicidio. Actualmente, el imputado cumple su detención en la Unidad Penal Nº 7 Doctor Casiano Calderón de Gualeguay.