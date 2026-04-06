Uno Entre Rios | Policiales | prisión preventiva

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Gustavo Brondino continuará detenido mientras avanza la investigación por el crimen de Daiana Mendieta, cuyo cuerpo fue hallado en un aljibe en octubre de 2025. El acusado permanecerá alojado en la Unidad Penal de Gualeguay

6 de abril 2026 · 13:13hs
Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

En una audiencia celebrada el pasado miércoles 1 de abril, la justicia de Rosario del Tala resolvió prorrogar la prisión preventiva de Norberto Gustavo Brondino por un lapso de sesenta días, a partir del 5 de abril de 2026. La medida fue solicitada por la fiscal Emilce Paola Reynoso, contando con la conformidad de la querella que representa a los padres de la víctima, Daiana Mendieta. Brondino, de 55 años, enfrenta cargos por homicidio doblemente agravado, resistencia a la autoridad y amenazas calificadas.

TE PUEDE INTERESAR >>> Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

El jefe de la Comisaria N° 1 de Chajarí y un sargento fueron puestos a disponibilidad tras el suicidio de una joven policía 

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Departamental de Policía de Villaguay aclaró que se encuentra en curso la intervención institucional y profesional. Se debe a un supuesto intento de suicidio

Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

A pesar de la resolución, la defensa técnica del imputado, ejercida por el abogado Claudio Manfroni Reynoso, manifestó su disconformidad e interpuso un recurso de apelación. No obstante, la magistrada concedió el recurso sin efecto suspensivo, por lo que la prórroga de la detención se mantiene firme mientras el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay analiza el planteo.

Mendieta Brondino
Daiana Mendieta fue encontrada sin vida el 7 de octubre y el único imputado del femicidio es Gustavo Brondino.

Daiana Mendieta fue encontrada sin vida el 7 de octubre y el único imputado del femicidio es Gustavo Brondino.

El caso que conmocionó a la región

El proceso judicial se enmarca en el femicidio de Daiana Mendieta, quien desapareció el 3 de octubre de 2025 tras salir de su casa en un automóvil que luego fue hallado abandonado. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue localizado el martes 7 de octubre al fondo de un aljibe en una propiedad abandonada, en una zona rural a seis kilómetros de Gobernador Mansilla. La autopsia reveló que la joven presentaba un golpe en la parte posterior del cráneo. Las sospechas sobre Brondino, vecino de la víctima, se fortalecieron desde el inicio de la investigación.

TE PUEDE INTERESAR >>>> Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Al momento de su detención, el acusado amenazó a los efectivos policiales con un arma de fuego e intentó dispararse, lo que sumó cargos por resistencia a la autoridad y amenazas a la causa principal por el homicidio. Actualmente, el imputado cumple su detención en la Unidad Penal Nº 7 Doctor Casiano Calderón de Gualeguay.

Daiana Mendieta femicidio Goberandor Mansilla
Golpe mortal: la verdad detrás de la muerte de Daiana Mendieta

Golpe mortal: la verdad detrás de la muerte de Daiana Mendieta

prisión preventiva Femicidio Daiana Mendieta
Noticias relacionadas
El niño fue traslado al Hospital San Roque de Paraná.

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

En Entre Ríos hubo 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados.

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

edgardo kueider esta cerca de ser juzgado en paraguay por intento de contrabando de usd 200 mil

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

chajari: un hombre fallecio tras el incendio de un complejo de departamentos

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Ver comentarios

Lo último

Habló la hermana de la menor discapacitada y mencionó la desatención

Habló la hermana de la menor discapacitada y mencionó la desatención

Detuvieron a un menor vinculado al ataque en la escuela de San Cristóbal

Detuvieron a un menor vinculado al ataque en la escuela de San Cristóbal

Artemis II llega este lunes a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el sobrevuelo

Artemis II llega este lunes a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el sobrevuelo

Ultimo Momento
Habló la hermana de la menor discapacitada y mencionó la desatención

Habló la hermana de la menor discapacitada y mencionó la desatención

Detuvieron a un menor vinculado al ataque en la escuela de San Cristóbal

Detuvieron a un menor vinculado al ataque en la escuela de San Cristóbal

Artemis II llega este lunes a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el sobrevuelo

Artemis II llega este lunes a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el sobrevuelo

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Exigen que el ministro de Salud rinda cuentas ante Diputados por la problemática del suicidio

Exigen que el ministro de Salud rinda cuentas ante Diputados por la problemática del suicidio

Policiales
Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Ovación
Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Un entrerriano finalizó cuarto en el Mundial del Real Madrid

Un entrerriano finalizó cuarto en el Mundial del Real Madrid

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

La provincia
Habló la hermana de la menor discapacitada y mencionó la desatención

Habló la hermana de la menor discapacitada y mencionó la desatención

Becas: este martes comenzará el cronograma de pagos

Becas: este martes comenzará el cronograma de pagos

General Ramírez: vecinos votaron el diseño para su nuevo pórtico de ingreso

General Ramírez: vecinos votaron el diseño para su nuevo pórtico de ingreso

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Dejanos tu comentario