Pasó el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional en Gualeguaychú

Se disputó el Campeonato Argentino que contó con la presencia de los mejores palistas del país. 13 representantes del Náutico Paraná se clasificaron al mundial.

En el Campeonato Argentino se vivieron intensas jornadas en las que los palistas no regalaron absolutamente nada.

El Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Canotaje , en la modalidad Maratón, llegó a su fin este domingo en Gualeguaychú, tras cuatro jornadas de intensa actividad que reunieron a los mejores palistas del país en el río local, en la antesala del Mundial que se disputará en la ciudad del 19 al 25 de octubre.

Durante el certamen, que tuvo momentos de alta exigencia física y estratégica, se desarrollaron regatas con distancias que oscilaron entre los 12 y los 30 kilómetros, incluyendo acarreos que pusieron a prueba la resistencia de los competidores.

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El Campeonato Argentino se disputará desde este jueves en Gualeguaychú

El evento, organizado por el Club Regatas Gualeguaychú junto a distintas áreas municipales y con el acompañamiento de organismos vinculados al canotaje, volvió a destacarse por su nivel organizativo. De esta manera, la ciudad reafirma su posicionamiento en el ámbito deportivo nacional e internacional, proyectándose como sede de grandes competencias y fortaleciendo su identidad a través del deporte.

Paranaenses en el Campeonato Argentino

Entre los competidores hubo representantes del Club Náutico Paraná y del Paraná Rowing Club.

Por el CNP corrieron: Simón Bechis (campeón Argentino K1 Cadetes; bronce K1 y K2 junior); Brunella Pedrotti (campeona Argentina K1 Short junior; campeona Argentina K1 distancia larga junior; primer puesto en K2 junto a Juliana Garea –Club Regatas Baradero– en junior); Lara Abud (subcampeona Argentina K1 Short Sub23; subcampeona Argentina K1 distancia larga Sub23); Baltazar Itria (subcampeón Argentino K1 distancia larg en Sub23); Bautista Itria (medalla de bronce K1 Short en senior); Micaela Maslein (medalla de bronce K1 distancia larga en senior; primer lugar junto a Magdalena Garro en K2 senior); David Salzman (6° lugar en K1 distancia larga en Master A); Sebastián Alegro (medalla de bronce K1 distancia larga Master B; cuarto lugar en K2 en Master B); Eduardo Suárez (medalla de bronce K1 distancia larga en Master B); Germán Rodriguez (10° lugar en K1 distancia larga Master B; cuarto puesto en K2 distancia larga en Master B); Juan Antonini (12° en K1 distancia larga en Master B); Pablo Sequin (32° en K1 distancia larga en Master B); Diego Fenes (18° en K1 distancia larga en Master C); Martín Maslein (7° lugar K1 distancia larga Master E); y Erica Riera (bronce K1 distancia larga Master B).

Además, 13 palistas del Náutico clasificaron al Campeonato Mundial: Pedrotti (junior), Abud y Baltazar Itria (sub 23); Micaela Maslein (senior); Salzman (master A); Suárez, Alegro, Rodriguez, Antonini, Sequin y Riera (master B); Fenes (master C); Martín Maslein (master E)

Mientras que por el PRC participaron: Baltasar Lassus Sartori (16° en la final short K1 junior varones); Julián Caíno (11° en K1 master A varones; 12° K2 master A varones maratón); Pedro Ramos (16° en K1 master B varones maratón; 12° K2 master A varones maratón).