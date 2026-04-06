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Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

La autopsia realizada a Eduardo Bentancourt reveló que falleció como consecuencia de una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”.

6 de abril 2026 · 17:54hs
Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto.

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto.

La autopsia realizada a Eduardo Bentancourt, el enfermero entrerriano de 44 años que apareció muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo junto a ampollas de fármacos como fentanilo y propofol, reveló que falleció como consecuencia de una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”.

Detalles de la muerte de Eduardo Bentancourt

Conforme al comunicado oficial de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 21, a cargo del fiscal Carlos Vasser, el análisis fue llevado a cabo por el Cuerpo Médico Forense, aunque todavía resta conocer las conclusiones de los estudios toxicológicos e histopatológicos.

Sospechas de una trama oculta tras el hallazgo de 112 ampollas de anestésicos. Entorno de Eduardo Betancourt sugieren que pudo ver algo que no debía. También remarcaron que los perfiles en redes sociales cambiaron tras su muerte.

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Quién era Eduardo Bentancourt, el enfermero entrerriano que hallaron muerto

La necropsia indicó que el cadáver tenía venopunción con halo equimótico (signo de vitalidad) en el pliegue del codo derecho, no se detectaron indicios de defensa, mientras que el entrerriano se encontraba sentado cuando se produjo su deceso y padecía una patología cardiovascular preexistente.

En tanto, la data de muerte del enfermero oriundo de Gualeguaychú, según el informe forense, habría ocurrido entre tres y cinco días antes de la práctica de la autopsia realizada el sábado 4 de abril a las 8.

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En en el edificio de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400, los efectivos de la Policía de la Ciudad descubrieron en la cocina una jeringa, un guante descartable de látex y ampollas con distintos fármacos como, por ejemplo, Propofol (10 miligramos), Lidocaína, Difenhidramina, Dipirona, Hioscina, Fentanilo (0,5 miligramos), Diclofenac, Clonazepam, Midazolam, Dexzametazona, Adrenalina, Haloperdol, Metoclopramida, Diazepam, Keterolac, Cloruro De Potasio, Ceftriaxona, Penicilina y Succinivolina.

Todos estos elementos son de suma importancia y las autoridades ya ponen en la mira la posible vinculación con las “Propofest” y “viajes controlados”, causa en la que dos médicos están imputados.

Las autoridades, además, incautaron tres celulares -marcas iPhone, Samsung y Xiaomi- que pertenecían al difunto tras el reconocimiento de sus familiares y que serán peritados.

El contenido de las ampollas fue remitido al Laboratorio Químico de la Policía Federal, donde se llevarán a cabo los análisis en mayo, de acuerdo con la información del portal Fiscales.

Eduardo Bentancourt Fentanilo Propofol
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