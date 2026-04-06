Detuvieron a un menor vinculado al ataque en la escuela de San Cristóbal

El joven fue interceptado en ruta 11, a la altura de Nelson. Investigadores sostienen que tenía conocimiento previo del hecho y vínculos con el autor material

Imagen de seguridad muestra el momento en que un alumno asesina a un compañero en una escuela de San Cristóbal.

Un operativo policial llevado a cabo sobre la ruta 11 , a la altura de Nelson , provincia de Sana Fe, terminó con la detención de un menor de 15 años presuntamente relacionado con el ataque registrado en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal.

El joven fue interceptado mientras viajaba junto a sus padres a bordo de una camioneta . El procedimiento fue ejecutado por la PDI (Policía de Investigaciones) en conjunto con la Guardia Provincial —ex Seguridad Vial—.

El gobierno provincial aclaró que el atacante de San Cristóbal "es un menor no punible"

Detuvieron a un menor de 15 años vinculado al ataque en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal

El menor tendría nexos directos con el autor material del ataque, y habría tenido conocimiento previo de lo que iba a ocurrir. Es decir, habría estado al tanto de la planificación del hecho.

La detención fue posible gracias al análisis de dispositivos electrónicos y a la información recabada en peritajes realizados tras el ataque. A partir de esos elementos, las fuerzas de seguridad lograron dar con el paradero del joven, que en ese momento se trasladaba junto a su familia.