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Enersa advirtió sobre un sitio web falso y estafas virtuales

Enersa detectó una página fraudulenta que intenta robar datos personales y financieros simulando el cobro de facturas. Piden extremar precauciones.

6 de abril 2026 · 19:59hs
Enersa advirtió sobre un sitio web falso y estafas virtuales.

Enersa advirtió sobre un sitio web falso y estafas virtuales.

La empresa de Energía de Entre Ríos SA (Enersa) detectó una página fraudulenta que intenta robar datos personales y financieros simulando el cobro de facturas. Además, desde el organismo piden extremar precauciones y utilizar únicamente los canales oficiales.

La advertencia de Enersa

La empresa emitió una advertencia urgente a sus usuarios tras detectar la circulación de un sitio web falso que suplanta su identidad con fines delictivos. Según informaron, se trata de un intento de estafa del tipo phishing, una modalidad cada vez más frecuente que busca engañar a los usuarios para obtener información sensible.

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Desde la compañía señalaron que la página fraudulenta simula ser un canal oficial de pago de facturas, induciendo a los usuarios a ingresar datos personales y financieros, como números de tarjeta, claves o información bancaria.

“Este tipo de maniobras no pertenece a la empresa y constituye un intento de estafa”, remarcaron.

En este contexto, Enersa recordó que su único sitio web oficial es www.enersa.com.ar, e instó a los usuarios a ingresar siempre la dirección de manera manual en el navegador, evitando acceder a enlaces provenientes de buscadores o publicaciones que puedan estar identificadas como “Patrocinado” o “Anuncio”, ya que estos podrían redirigir a páginas apócrifas.

Asimismo, la empresa recomendó no compartir datos personales en sitios sospechosos y mantenerse atentos ante cualquier comunicación que solicite información confidencial.

“Ante la mínima duda, es fundamental contactarse a través de los canales oficiales”, indicaron.

Para consultas o denuncias, Enersa puso a disposición sus vías de contacto habituales: su página web oficial, el correo electrónico institucional, la línea telefónica gratuita y sus redes sociales verificadas.

Este tipo de advertencias se enmarca en un aumento de los delitos informáticos en todo el país, donde los ciberdelincuentes aprovechan la confianza en instituciones reconocidas para llevar adelante engaños cada vez más sofisticados. Por ello, especialistas en seguridad recomiendan reforzar los hábitos de navegación segura y verificar siempre la autenticidad de los sitios antes de realizar cualquier operación.

Finalmente, desde la empresa reiteraron la importancia de la prevención y la información como principales herramientas para evitar caer en este tipo de fraudes que pueden generar importantes perjuicios económicos a los usuarios.

Enersa facturas Entre Ríos
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