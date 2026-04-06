Semana Santa: miles de personas pasaron por la feria de emprendedores y gastronomía en Paraná

La Municipalidad de Paraná organizó la feria de emprendedores y gastronomía durante Semana Santa y a pesar de las lluvias miles de personas la recorrieron.

Organizado por la Municipalidad de Paraná, más de 250 artesanos y emprendedores y propuestas gastronómicas, mostraron su potencial, ofreciendo sus productos a quienes disfrutaron el paseo durante el fin de semana largo de Semana Santa.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, contó que desde el Estado local están “muy satisfechos con la afluencia de público, porque a pesar de las inclemencias del tiempo se pudo trabajar muy bien y hubo buenas ventas, según las devoluciones que hicieron los feriantes”.

En ese sentido, el funcionario destacó que la propuesta contó con la visita del público local y visitantes de distintos puntos del país, quienes además de poder hacer un paseo en familia pudieron disfrutar del patio gastronómico, con 20 food trucks que ofrecieron una enorme variedad de productos, comidas y bebidas. Resaltó por las pascuas las preparaciones con pescado.

Al respecto, Bustamante subrayó que “la gestión de la intendenta Rosario Romero trabaja para sostener y generar estos espacios, a partir de esta idea de Estado facilitador, donde la gestión local tiene esta labor conjunta con emprendedores, artesanos y gastronómicos, que dinamiza la economía local y este fin de semana tuvo una muy buena expresión".

Artesanos Paraná

La satisfacción de los feriantes

El propietario de Sabores del Mundo, Daniel Torres, contó: “Estoy muy contento porque mis productos se vendieron muy bien. Es un esfuerzo que se hace en conjunto porque sin el acompañamiento del Municipio y de los visitantes esto no sería posible, cerramos un fin de semana espectacular”.

Por su parte Cristian Satti, visitante de Santa Fe, dijo que “nos encontramos con productos que no vemos normalmente en las ferias. Estuvo muy buena y el patio gastronómico excelente”.

Luciana Vigía de Paraná apuntó: “En esta feria siempre hay algo nuevo para ver y comprar. Es una buena oportunidad para los feriantes de mostrar lo que hacen y tener una salida laboral”.