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Instituto derrotó a Defensa en el cierre de la fecha 13

Con goles de Nicolás Guerra y MatíasTissera, Instituto le ganó 2 a 0 a Defensa y Justicia y sumó tres puntos importantes ante su gente en Córdoba.

6 de abril 2026 · 23:18hs
Instituto venció 2 a 0 a Defensa y Justicia en Córdoba.

Instituto venció 2 a 0 a Defensa y Justicia en Córdoba.

Instituto se quedó con un triunfo importante al vencer 2-0 a Defensa y Justicia en Córdoba, en el cierre de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, en un partido donde supo ser práctico y efectivo. Al final, hubo reclamos de los jugadores del Halcón y Andrés Merlos repartió tarjetas rojas para todos lados.

La Gloria logró abrir el marcador en el primer tiempo, a los 25 minutos, a través de Nicolás Guerra, quien aprovechó una jugada a balón parado para poner el 1-0 y encaminar el partido.

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A partir de la ventaja, el equipo local manejó los tiempos del encuentro y se mostró ordenado ante un Defensa y Justicia que intentó tomar el control del juego con mayor posesión, pero sin profundidad en los metros finales.

En el complemento, el desarrollo se mantuvo similar. El Halcón tuvo más la pelota, pero le costó generar situaciones claras, mientras que Instituto se replegó y apostó a salir rápido de contra.

Instituto derrotó a Defensa en el cierre de la fecha 13

instituto defensa y justicia 1
Instituto venció 2 a 0 a Defensa y Justicia en Córdoba.

Instituto venció 2 a 0 a Defensa y Justicia en Córdoba.

El equipo cordobés logró ampliar la diferencia en la segunda mitad, aprovechando los espacios que dejó la visita en su intento por empatar, y terminó de asegurar el resultado con un segundo gol que le dio tranquilidad en el cierre.

En los minutos finales, Defensa y Justicia buscó el descuento, incluso con algunas aproximaciones y remates desde media distancia, pero se encontró con una defensa firme y un equipo local que no dejó grietas.

Más allá de la posesión favorable al visitante —que superó el 58%—, Instituto fue más incisivo y efectivo en las áreas, una diferencia que terminó siendo determinante en el resultado final.

Con esta victoria, la Gloria sumó tres puntos valiosos y cortó una racha irregular, mientras que Defensa y Justicia dejó pasar una oportunidad de seguir prendido en los puestos de arriba.

Instituto defensa Córdoba Andrés Merlos
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