Venta de entradas para ver a Colapinto en Argentina

Salen a la venta las entradas para presenciar el "Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026". Los precios de las entradas.

Cada vez falta menos para ver a Franco Colapinto en Argentina: manejará un Lotus E20 motor V8 por las calles porteñas el domingo 26 de abril. El trazado comprenderá un recorrido por la Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, que promete hacer delirar al público fierrero.

La venta de entradas para «Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026» ya tiene horario de inicio: desde este martes a las 16, es la preventa para quienes tengan tarjeta de Mercado Pago, con 3 cuotas sin interés. Mientras que la venta general comenzará mañana desde las 16.

Los valores comienzan en los 80 mil pesos para el sector ubicado sobre Sarmiento, mientras que 180 mil pesos cuestan los lugares emplazados en Libertador, con asientos numerados. En cada zona se podrá acceder al Fan Zone, sectores gastronómicos y actividades exclusivas. Por EnigmaTickets.com se pueden adquirir las localidades.

Las entradas

Aunque contará con un sector abierto y gratuito, también habrá espacios exclusivos pagos para quienes busquen una experiencia más completa La venta general comenzará este martes a las 16, con todos los medios de pago. Las entradas se podrán comprar a través de la plataforma online oficial (https://www.enigmatickets.com/)